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Nvidia成首家市值破5兆公司？分析師共識是股價再漲逾20%

編譯季晶晶／即時報導
華爾街分析師樂觀看待輝達（Nvidia），未來12個月目標價為176.14美元，大約還有24%的上漲空間。（路透）
華爾街分析師樂觀看待輝達（Nvidia），未來12個月目標價為176.14美元，大約還有24%的上漲空間。（路透）

輝達（Nvidia）今年股價大漲近190%，漲勢是否已近尾聲？位居金融科技公司TipRanks股票專家排名前1%的Steven Fiorillo認為，還沒有。

雖然投資Nvidia也存在風險，例如推動AI革命的資本支出可能放緩、競爭對手不斷試圖搶奪Nvidia市占等等，但Fiorillo預測，Nvidia的獲利能力和利潤率將大幅擴張，有可能成為第一家市值突破5兆美元的公司。

這種樂觀看法植基於該公司亮麗的第3季財報。Nvidia上季營收350.8億美元創新高，因資料中心部門表現搶眼，而且科技巨擘持續投資AI。

Fiorillo指出，「全球最大型公司在資本支出上的腳步都沒有放慢，驅動了Nvidia的獲利」。微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta在過去5年間的資本支出分配，增加了180.69%（或者1282.1億美元）。

他說，Nvidia吸引人的不僅是龐大營收，還有大約75%的毛利率。他預料，未來兩年內，Nvidia的淨利將達到1000億美元，成長潛力超越美股七雄的其他公司。

投資人懷疑Nvidia「估值過高」，在Fiorillo看來，沒什麼道理。該公司本益比26，遠低於美股七雄的平均值34.14 。未來兩年的EPS預計會成長89.15%，所以，股價甚至「還沒達到預期會有的高成長應該要有的高本益比」。

Fiorillo下結論說，「Nvidia是搶手貨」。華爾街的分析師大多與他一樣樂觀。Nvidia獲37個「買入」評級、3個「持有」、沒有「賣出」，市場共識是「強力買入」。未來12個月的目標價為176.14美元，大約還有24%的上漲空間。

投資 美股 AI

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