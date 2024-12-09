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美股雙新高反映市場押注 Fed 降息心理 通膨成考驗

編譯劉忠勇／綜合報導
史坦普500指數和那斯達克綜合指數再創新高。(路透資料照片)
史坦普500指數和那斯達克綜合指數再創新高。(路透資料照片)

美股史坦普500指數和那斯達克綜合指數6日再創新高，最新就業數據強化市場對聯準會（Fed）降息的押注。美股既已反映降息預期心理，本周通膨報告要讓股市續漲的門檻勢必愈來愈高。

史坦普500指數漲0.3%，今年來已57度刷新收盤新高；那斯達克漲0.8%，一周下來和史坦普各漲3.3%和1%。

費城半導體指數上漲0.7%，台積電ADR跌0.6%，周線分別上漲2.7%和9.9%。彭博報導蘋果首款自研數據機晶片最快明年亮相，將逐步取代目前採用的高通晶片。高通股價跌0.6%。

Meta和Alphabet大漲，加上特斯拉繼續勁揚，帶動那斯達克走高。美國聯邦上訴法院裁定，基於國安疑慮，支持TikTok若要在美國營運，必須和母公司字節跳動脫鉤的規定。

美國11月新增就業人數22.7萬，高於市場預期的21.4萬，失業率小幅升至4.2%，符合市場預期。交換合約反映Fed本月降息1碼的可能性高達85%。美國10年期公債殖利率下跌3個基點至4.15%。

eToro分析師肯威爾表示，交易者如其所願，得到一份令人放心的就業報告。不過，Evercore首席經濟學家古哈表示，還得通過「通膨檢測」，才能確定本月篤定降息。

因此，本周三公布的11月消費者物價指數（CPI）年增率若高於市場預期的2.7%，可能打破股市高漲的格局。

John Hancock投資管理公司共同投資策略長米斯金說：「如果通膨數據過熱，我認為股市將難以消化。這可能會在Fed會議前帶來若干不確定感。」

TD證券美國利率策略師麥高恩表示，就業數據公布後，CPI數據需要達到「更高門檻」，才可能讓Fed在下次會議中暫停原定計畫的降息。

Freedom資本市場公司全球首席策略師伍茲說：「在2023全年及2024年上半年，CPI始終影響市場，可能再度帶來影響，」「我認為CPI數據不太可能讓這波漲勢進一步飆升，但考量近來漲幅，有可能讓市場回檔幾個百分點，大約2%到3%左右。」

據Oppenheimer統計，史坦普500指數本益比已升至26倍，比1989年以來平均本益比高出32%。

降息 就業 那斯達克

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