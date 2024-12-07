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財經簡訊

財經新聞組／整理

上周現金淨流入 創21月新高

美國商銀發布報告顯示，截至4日的過去一周，投資人投入1364億元現金，為2023年3月以來地區銀行業危機動盪後的最大單周資金流入。美國商銀引用EPFR的數據指出，投資人還搶購了82億元的股票和49億元的債券，但出售了4億元的黃金。加密資產獲得30億元注資，創下有史以來最大4周流入金額，達到110億元。美股買盤持續第9周，尤其是小型股的資金流入激增至歷史新高。

液壓問題 Stellantis發召回令

美國汽車安全監管機構表示，由於液壓控制存在問題，Stellantis將在美國召回31萬7630輛汽車，該問題可能導致防鎖死煞車系統(ABS)等系統失效。此次召回包括2017年至2018年款的Ram 2500皮卡和Ram 3500皮卡。

傳BP擬出售天然氣業務股權

知情人士表示，英國石油(BP)正在尋找買家收購其美國天然氣管網的股份。這家英國能源公司可能會為此籌集最多30億元；其中一位知情人士補充說，BP可能會出售該業務最多49%的股份。此次出售是BP執行長奧金克洛斯(Murray Auchincloss)降低公司債務水平的作法之一；該公司債務水平在過去一年中有所上升。由於股價低迷，BP正面臨投資人要求其提高績效和獲利能力的壓力，因為人們對該公司的能源轉型策略感到擔憂。

雪佛龍第4季提列15億元支出

美國石油生產商雪佛龍表示，第4季將承擔高達15億元的重組、資產減損和房地產銷售成本費用。該公司發表聲明表示，大部分費用是針對未來兩年計畫的裁員和搬遷。雪佛龍沒有透露4萬5000名員工中有多少人會失業。成本削減和資產出售是因該公司利潤持續下滑一年，需要借款來支付股東利息。這家美國第二大石油生產商稍早表示，目標是到2026年削減最多30億元的成本。

OpenAI擬取消微軟AGI限制

英國《金融時報》報導，OpenAI正在討論放棄排除微軟實現「通用人工智慧」(AGI)最先進模型之外的條款，以解鎖數十億美元的未來投資。根據目前條款，當OpenAI創建AGI時，微軟將無法獲得此類技術。報導指出，ChatGPT製造商正在探索取消這個條件，以便微軟能夠在實現AGI後繼續投資和取得所有OpenAI技術。

投資 微軟 OpenAI

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