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食品雜貨需求增加 Dollar General看好全年銷售

財經新聞組／綜合報導

Dollar General預計全年銷售額將大大高於華爾街的預期，因為這家折扣零售商受益於食品雜貨等必需品需求的增加。

該公司股價今年來下跌約40%，但5日收漲2%，因為該公司還制訂了改造老店並在明年開設至少500家新店的計畫。

這家一元商店連鎖業者表示，計劃在截至2026年1月的財年中在美國開設約575家新店，同時全面改造約2000家現有店面。

Dollar General在美國擁有約1萬9000家商店，與主要競爭對手Dollar Tree一樣，都表示第3季商店客流量有所改善，購物者平均每次購物的數量也有所增加。

一元商店的市占率一直被沃爾瑪等大型零售商奪走，顧客抱怨貨架凌亂和庫存過多。

執行長瓦索斯(Todd Vasos)表示，雖然其核心客戶群在財務上仍然受到限制，但由於更好的執行和商店的客戶體驗，本季銷售額有所改善。

根據LSEG彙編的數據，Dollar General第3季淨銷售額為101.8億元，超過分析師平均預期的101.5億元。

為了吸引更多購物者，Dollar General在假日季期間提供24天每天50%折扣的超值優惠，商品範圍從藍牙揚聲器到厚切培根。

根據LSEG彙編的數據，該公司目前預計全年淨銷售額將成長4.8%至5.1%，而分析師的預期為4.77%。

話雖如此，Dollar General仍下修全年獲利財測的上限，並表示其中包括第3季颶風相關費用3270萬元的影響。

該公司預計全年每股獲利在5.5至5.9元之間，而先前的預測範圍為5.5至6.2元。

Dollar General截至11月1日當季每股獲利為89分，低於預期的94分。

零售商 華爾街 沃爾瑪

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