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美股最錢線／關稅和移民 明年最大風險

財經新聞組／綜合報導

華爾街分析師普遍預計美股2025年將再創新高，但穆迪分析首席經濟學家贊迪仍提醒投資人保持謹慎。

贊迪警告，由於資產價格居高不下，以及未來一年市場面臨兩大風險，美股可能出現大幅回跌，並提點一些估值過高的指標，比如處於歷史高點的股價、加密貨幣、住房和黃金價格。

他指出，「現在的風險越來越大，這些高估值和高價格將在回調和持續下跌中瓦解，我真的很擔心這種風險。」「隨著股價持續強勁上漲或債券市場企業信貸利差縮窄，股市出現回調的風險就越大，這種回調將對宏觀經濟產生重大影響。」

贊迪表示，川普政策的不確定性加劇了這種風險。他特別指出川普的兩項政策可能會對美股構成嚴重風險，分別是關稅政策和移民政策。

川普提議對美國從中國、墨西哥、加拿大和金磚國家進口的商品徵收高額關稅。經濟學家表示，這可能導致物價上漲，因為企業會將關稅成本轉嫁給消費者，從而可能推高通膨並導致利率走高。

川普反駁了關稅政策會導致通膨的觀點。他在第一任期內也曾徵收關稅，但物價沒有大幅上漲。不過，經濟學家表示，川普這次的關稅計劃影響範圍要廣得多。

贊迪表示，「我不贊成廣泛加徵關稅。」「如果是小範圍徵稅，沒什麼大不了的。但如果廣泛徵稅，那就是大事了。」

川普還承諾驅逐數百萬移民，根據移民研究中心的數據，如果強力執行，可能會導致生活在美國近1200萬移民離開美國。

目前還不清楚大規模驅逐行動將如何進行。經濟學家推測，如果美國大規模驅逐移民，可能會打擊移民工人比例較高的行業，如建築和農業。

贊迪表示，「如果是驅逐5萬無證移民，也許這不是什麼大事。但如果是50萬，那就是件大事，可能會造成各種混亂。」（財經新聞組）

移民 關稅 川普

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