ChatGPT問世2年 美冷卻技術公司成最大贏家 Nvidia僅排第二

在ChatGPT 推出兩年後，不少股票飆升至新高，大型股規模不斷膨脹，人工智慧(AI )晶片製造商輝達 (Nvidia)成為美國市值第二大股票。

但最大的贏家其實是一家鮮為人知的俄亥俄州冷卻技術公司維諦技術公司(Vertiv Holdings)。自2022年11月下旬廣泛使用的聊天機器人ChatGPT問世以來，Vertiv一直受益匪淺。

投資人在市場中搜尋大型語言模型(LLM)和龐大資料中心建設的第二大贏家。首先讓人們注意到的是後來的大型科技股。Jefferies報告指出，當AI熱潮興起時，輝達還只是美國第13大公司。

雖然大型科技股一直吸引著投資人的注意力，但Jefferies強調，Vertiv才是最大的股票贏家，過去兩年上漲861%。光是2023年該股就飆升165%；自2024年初以來，規模增加了2倍多。

Vertiv為高耗電的資料中心生產冷卻設備和基礎設施，這些資料中心正在推動AI蓬勃發展。隨著客戶關注管理資料中心的各個面向，需求不斷攀升。

輝達(Nvidia)表現次佳。自ChatGPT推出以來，股價上漲了722%。在執行長黃仁勳領導下，該公司已成為所有AI領域的典範，其圖形處理單元(GPU)支撐著AI技術的LLM。Advanced Micro Devices和博通(Broadcom)也受惠於這個趨勢，自ChatGPT推出以來，股價分別飆升90%和208%。2024年至今，AMD下跌約4%，而博通則上漲了50%。

Jefferies指出，整體而論，「七巨頭」股票在過去兩年飆升了203%，而半導體股則上漲了77%。並表示，AI的資本支出比史指高出230%。

除了Vertiv之外，Modine Manufacturing是另一個不為人知的AI贏家。過去兩年，這家氣冷式庫存設備公司上漲近550%，光是2024年就增加了一倍多。