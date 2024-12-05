我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤逝世 「還珠」僅「爾康」未回應 中國影評人開嗆

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

ChatGPT問世2年 美冷卻技術公司成最大贏家 Nvidia僅排第二

財經新聞組／綜合報導

ChatGPT推出兩年後，不少股票飆升至新高，大型股規模不斷膨脹，人工智慧(AI)晶片製造商輝達(Nvidia)成為美國市值第二大股票。

但最大的贏家其實是一家鮮為人知的俄亥俄州冷卻技術公司維諦技術公司(Vertiv Holdings)。自2022年11月下旬廣泛使用的聊天機器人ChatGPT問世以來，Vertiv一直受益匪淺。

投資人在市場中搜尋大型語言模型(LLM)和龐大資料中心建設的第二大贏家。首先讓人們注意到的是後來的大型科技股。Jefferies報告指出，當AI熱潮興起時，輝達還只是美國第13大公司。

雖然大型科技股一直吸引著投資人的注意力，但Jefferies強調，Vertiv才是最大的股票贏家，過去兩年上漲861%。光是2023年該股就飆升165%；自2024年初以來，規模增加了2倍多。

Vertiv為高耗電的資料中心生產冷卻設備和基礎設施，這些資料中心正在推動AI蓬勃發展。隨著客戶關注管理資料中心的各個面向，需求不斷攀升。

輝達(Nvidia)表現次佳。自ChatGPT推出以來，股價上漲了722%。在執行長黃仁勳領導下，該公司已成為所有AI領域的典範，其圖形處理單元(GPU)支撐著AI技術的LLM。Advanced Micro Devices和博通(Broadcom)也受惠於這個趨勢，自ChatGPT推出以來，股價分別飆升90%和208%。2024年至今，AMD下跌約4%，而博通則上漲了50%。

Jefferies指出，整體而論，「七巨頭」股票在過去兩年飆升了203%，而半導體股則上漲了77%。並表示，AI的資本支出比史指高出230%。

除了Vertiv之外，Modine Manufacturing是另一個不為人知的AI贏家。過去兩年，這家氣冷式庫存設備公司上漲近550%，光是2024年就增加了一倍多。

AI ChatGPT 輝達

上一則

財經簡訊

下一則

澳洲Q3景氣疲軟 GDP僅增0.3% 創疫後最慢增速

延伸閱讀

馬斯克超級AI電腦將擴大十倍 NVIDIA、戴爾進駐服務

馬斯克超級AI電腦將擴大十倍 NVIDIA、戴爾進駐服務
這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一
張忠謀自傳揭露徵詢黃仁勳接台積電CEO 遭2度婉拒

張忠謀自傳揭露徵詢黃仁勳接台積電CEO 遭2度婉拒
黃仁勳指這3類機器人可望量產 無人機首度被點名

黃仁勳指這3類機器人可望量產 無人機首度被點名

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01
前NFL球員格隆考夫斯基。(路透)

巴菲特投資法最佳例證：前NFL球員買的蘋果股票 成了他最佳投資

2024-11-29 02:50

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期