美11月勞動市場放緩 私營就業人數僅增14.6萬

ADP發布報告顯示，11月私營部門就業 人數成長低於預期，反映出勞動市場放緩。

本月企業新加14.6萬個就業人數，低於10月下修後的18.4萬個，也低於《道瓊 》預估的16.3萬個。

教育和醫療服務帶動了就業機會的創造，當月增加了5萬個職位。其次是建築業新增就業3萬個；貿易、運輸和公用事業新增就業2.8萬個；其他服務類別新增就業2萬個。

本月製造業減少了2.6萬個職位。員工人數少於50人的小企業也減少了1.7萬個。

薪資成長加快，成長了4.8%，為10月以來的最快成長，是27個月來首見。

ADP首席經濟學家理察森(Nela Richardson)表示：「雖然本月整體成長健康，但產業表現好壞參半。」「製造業創春季以來最疲軟。金融服務以及休閒和酒店業也表現疲軟。」

儘管總數低於預期且10月數字經修正後有所調降，ADP數據仍遠遠領先勞工 服務局更受密切關注的非農就業數據；10月非農就業數據顯示僅增加了1.2萬個就業機會。

在波音公司罷工和東南部風暴導致10月總數下降後，《道瓊》數據顯示，6日發布的勞工統計局報告預計將新增21.4萬人。