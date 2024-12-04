美股最前線／明年牛市難再 小型股有前途

史坦普500指數2023年飆升26%，今年可望上漲27%。但華頓商學院金融學教授席格表示，經過兩年的強勁上漲，史指明年回報率恐怕不會那麼「讓人驚艷」。

他表示，「預計明年會平靜得多。我們已經經歷2023年和2024年兩年轟動的走勢，所以預計史指明年的回報率可能在0到10%範圍內。」

他還補充說，占主導地位的科技股明年回報率可能會「持平」。

今年以來，史指已累計上漲27.5%。但今年美股 主要漲幅是由人工智慧(AI)熱潮以及「科技七巨頭」等大型科技股所推動的。但根據席格的說法，包括亞馬遜、輝達和Meta等公司在內的所謂「科技七巨頭」的表現開始落後。

他表示，「也許這次我們會看到過去兩年對美股漲勢貢獻最大的股票開始疲軟。如果它們明年真的表現不佳，甚至真的沒有成長，史指就很難取得像2023年和2024年那樣的漲幅。」

無獨有偶。美國商銀也表示，科技股可能正走向周期性峰值。該行認為，這在很大程度上取決於未來的債券殖利率 ，因為殖利率上升可能會在2025年限制風險資產。

另一方面，雖然科技股今年一直是史指漲勢的一大催化劑，但最近幾周，川普 再次當選美國總統也為美股增添了不少「動力」。

事實上，自11月5日大選以來，小型股羅素2000指數已經上漲了7%，因為投資人認為美國本土企業將受惠於川普的放鬆管制和減稅承諾。交易員們還押注，這位即將上任的總統將實施有利於市場的政策，這將提振小型股等被忽視的資產。

席格也說：「也許『科技七巨頭』明年不會有什麼表現，但那些被相對低估的中小型股，最終將迎來好日子。」

不過凱投宏觀(Capital Economics)指出，在川普2016年首次贏得大選後，小型股同樣飆升，但2017年全年表現不佳。（財經新聞組）