美股最錢線／軟體股指標 Salesforce財報估成長7%

企業軟體龍頭Salesforce將於美東時間3日盤後公布第3財季業績，成為軟體產業財報本周的重點頭條新聞。

預計該公司營收將成長7%至93億元，調整後每股獲利將成長16%至每股2.44元。

Salesforce上次在8月底公布財報時，第2季獲利和營收超出預期，但對截至10月底當季營收財測略低於預期。由於市場對該公司名為Agentforce的人工智慧 平台充滿熱情，Wedbush將其目標價從325元調升至375元，同時維持強於大盤的評級。

除了Salesforce 外，其他幾家企業軟體公司也將發布財報。Samsara和Docusign將於5日盤後公布第3季財報。

提供感測器和雲端 軟體以管理車隊和工業營運的Samsara在截至今年1月的2024財年首次實現全年獲利。最近幾季的營收成長速度開始放緩，主要是由於先前比較基期過高。FactSet調查的分析師預計，在截至10月底當季，該公司營收將達到3.106億元，年增31%。

Docusign是電子簽名領域的早期領導者之一。預計上季調整後獲利將增加10%至每股87分，營收預計將成長6%至7.452億元。

安全軟體產業的財報喜憂參半。Palo Alto Networks和Fortinet公布強勁業績後，股價仍接近高點。但在27日公布了不熅不火的財測後，CrowdStrike股價大幅下跌。

該產業中的後段班股票如Okta和Zscaler以及CrowdStrike的競爭對手SentinelOne，也將於本周公布財報。

SentinelOne剛開始獲利。在目前的2025財年，預計每股獲利為3分，到2026財年每股獲利將增加至20分。上季財報將於4日盤後公布；截至10月底當季，預計營收將成長28%至2.097億元。