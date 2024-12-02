美國10年期公債殖利率探五周低點

美國10年期公債價格連續第二周收漲，殖利率 降至五周來最低，為走勢呈現戲劇性起伏的11月畫下句點。

道瓊市場數據顯示，美國10年期公債殖利率29日下滑5.1個基點至4.192%，是10月21日來最低收盤水準；周線下滑21.7個基點，連續第二周降低；全月共下滑9個基點，單月降幅是9月來最大。債券殖利率與價格呈反向關係。

美國債市28日感恩節休市，29日交易時間縮短，交投清淡。

儘管美國10年期公債11月收漲，這一個月來走勢卻相當戲劇化。殖利率在11月5日美國總統大選過後衝上7月底以來最高，反映市場憂慮總統當選人川普 的政策將推升通膨和赤字；但下半月殖利率又從高峰回落，顯示新出爐的國內生產毛額（GDP）、勞動市場、通膨等數據與預期相符，提振市場對經濟「軟著陸」將促使聯準會（Fed）進一步降息 的信心。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）11月會議紀錄也顯示，倘若通膨和就業數據符合預期，Fed理當「逐步」降利率。

芝商所（CME）FedWatch Tool網站顯示，交易員如今認為Fed決策官員12月18日會後決議降息1碼（0.25個百分點）機率已升高，從27日的56%升至29日的66%。

川普22日宣布提名避險基金經理人貝森特為新財長，由於他被視為「財政鷹派」，美國公債價格應聲上漲。此外，上周標售的一系列公債需求不錯，也為這波漲勢推波助瀾。

投資人仍將密切觀察川普2.0的政策風向，尤其關切他的減稅計畫對財政赤字、Fed利率乃至於債市帶來什麼影響。

短期而言，債市面臨最大的風險是通膨和利率政策。更長期來看，分析師普遍認為，川普2.0政策可能推升成長率和通膨。