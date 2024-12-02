我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

美國10年期公債殖利率探五周低點

編譯湯淑君／綜合外電

美國10年期公債價格連續第二周收漲，殖利率降至五周來最低，為走勢呈現戲劇性起伏的11月畫下句點。

道瓊市場數據顯示，美國10年期公債殖利率29日下滑5.1個基點至4.192%，是10月21日來最低收盤水準；周線下滑21.7個基點，連續第二周降低；全月共下滑9個基點，單月降幅是9月來最大。債券殖利率與價格呈反向關係。

美國債市28日感恩節休市，29日交易時間縮短，交投清淡。

儘管美國10年期公債11月收漲，這一個月來走勢卻相當戲劇化。殖利率在11月5日美國總統大選過後衝上7月底以來最高，反映市場憂慮總統當選人川普的政策將推升通膨和赤字；但下半月殖利率又從高峰回落，顯示新出爐的國內生產毛額（GDP）、勞動市場、通膨等數據與預期相符，提振市場對經濟「軟著陸」將促使聯準會（Fed）進一步降息的信心。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）11月會議紀錄也顯示，倘若通膨和就業數據符合預期，Fed理當「逐步」降利率。

芝商所（CME）FedWatch Tool網站顯示，交易員如今認為Fed決策官員12月18日會後決議降息1碼（0.25個百分點）機率已升高，從27日的56%升至29日的66%。

川普22日宣布提名避險基金經理人貝森特為新財長，由於他被視為「財政鷹派」，美國公債價格應聲上漲。此外，上周標售的一系列公債需求不錯，也為這波漲勢推波助瀾。

投資人仍將密切觀察川普2.0的政策風向，尤其關切他的減稅計畫對財政赤字、Fed利率乃至於債市帶來什麼影響。

短期而言，債市面臨最大的風險是通膨和利率政策。更長期來看，分析師普遍認為，川普2.0政策可能推升成長率和通膨。

殖利率 川普 降息

上一則

日本上季企業資本支出強勁 有望支撐日銀升息前景

下一則

生成式人工智慧用戶 中國規模達2.3億人

延伸閱讀

川普重返白宮 賈慶國：從「小院高牆」變「大院高牆」

川普重返白宮 賈慶國：從「小院高牆」變「大院高牆」
赦免國會暴亂者 川普選後能兌現嗎？已遭定罪的被告不安

赦免國會暴亂者 川普選後能兌現嗎？已遭定罪的被告不安
金磚國若削弱美元 川普揚言祭100%關稅

金磚國若削弱美元 川普揚言祭100%關稅
用川普勝選合理化威脅言論？總統大選後 厭女言論激增

用川普勝選合理化威脅言論？總統大選後 厭女言論激增

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…