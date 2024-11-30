川普喊加關稅 標普全球示警：衝擊車商核心獲利達17%

標普全球表示，如果美國對歐洲、墨西哥 和加拿大徵收進口關稅 ，歐洲和美國汽車製造商將損失高達17%的年度核心利潤，並警告可能出現信用評級下修。

標普全球表示，主要在歐洲生產的高階汽車製造商沃爾沃和捷豹路虎，以及在墨西哥和加拿大組裝大量汽車的通用汽車和Stellantis集團，最容易受到更高關稅的威脅。

分析師和專家擔心，關稅對福斯汽車和Stellantis等歐洲汽車製造商及其供應商的損害，可能比對歐盟 商品的任何直接關稅更大。

標普全球表示：「關稅加上歐洲2025年起擴大二氧化碳監管以及中國和歐洲競爭加劇帶來的獲利壓力綜合影響，可能會增加評級被下修的風險。」

從2025年開始，歐盟將把新車銷售的平均排放上限從每公里116克降至94克。

標普全球表示，對汽車製造商來說最糟糕的情況包括對從歐盟和英國進口的美國輕型汽車徵收20%的關稅，對從墨西哥和加拿大進口的輕型汽車徵收25%的關稅。

在這種情況下，到2025年，通用汽車、Stellantis、沃爾沃和捷豹路虎預計調整後EBITDA超過20%可能面臨風險。福斯和豐田的風險在10%到20%之間，BMW、福特、賓士和現代的風險低於10%。