財經簡訊

美將對進口太陽能板課關稅

美國貿易官員將宣布針對來自4個東南亞國家的太陽能電池板進口徵收新一輪關稅；美國製造商一直抱怨這些國家的業者在美國市場充斥著不公平的廉價商品。這是商務部今年在南韓韓華Qcells、總部位於亞利桑那州的First Solar Inc和幾家小型生產商提起的貿易案件兩項初步決定中的第二項，以保障美國太陽能製造業數十億美元的投資 。美國太陽能製造貿易委員會聯盟指責在馬來西亞、柬埔寨、越南和泰國設有工廠的中國大型太陽能板製造商，透過向市場傾銷產品而導致全球價格暴跌。

股票基金連四周資金淨流入

截至11月27日當周，受川普新政府官員任命和美國公債殖利率下降的提振，美國投資人將大量資金投入股票基金，緩解了對成長型股票前景的擔憂。LSEG Lipper數據顯示，投資人買進價值127.8億元的美國股票基金，淨購買量較一周前的30.3億元左右大幅增加，為連續第4周淨流入。大型股基金和小型股基金分別吸引52.7億元和31.1億元的資金流入；多種資本基金和中型股基金分別淨流出4.19億元和1.37億元。

Meta明年10月在西國受審

馬德里第15商事法庭表示，Facebook母公司Meta Platforms將於2025年10月在西班牙面臨審判，該案涉及80多家媒體公司提出的價值5.51億歐元（5.82億美元）的投訴，指控其在廣告方面存在不公平競爭。代表87家西班牙媒體公司的AMI媒體協會去年指控Meta在2018年至2023年期間違反了歐盟資料保護規則，「大規模」和「系統性」使用其Facebook、Instagram和Whatsapp平台用戶的個人數據，使其在設計和提供個人化廣告方面擁有不公平的優勢，構成不公平競爭。

Google 廣告涉壟斷 加國喊告

加拿大 競爭局28日表示，由於Google的網路廣告疑涉反競爭行為，已向加國競爭法庭提起訴訟。Google認為該案忽略廣告產業激烈競爭，將在法庭上陳述案情。

路透和彭博資訊報導，加拿大競爭局在聲明中指出，Google為鞏固其市場主導地位，非法綁定不同的廣告技術工具，已訴請加拿大競爭法庭下令Google出售兩項廣告工具、賠償其透過該手段所獲得利益的三倍金額或3%全球營收，並停止反競爭行為。