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微軟又遭美國反托辣斯調查 FTC鎖定雲端、資安、AI

編譯葉亭均／綜合報導
美國聯邦貿易委員會（FTC）傳出已對微軟展開反托辣斯調查。 （路透）
美國聯邦貿易委員會（FTC）傳出已對微軟展開反托辣斯調查。 （路透）

美國聯邦貿易委員會（FTC）已對微軟展開反托辣斯調查，涉及雲端運算、軟體授權事業、到網絡資安產品和AI產品等各方面。

彭博資訊引述知情人士說法報導，反托辣斯執法機構在對微軟的競爭同業、商業夥伴進行一年多的非正式訪談之後，草擬了一份詳細的要求，迫使微軟提交資料。一位消息人士，這份長達數百頁的要求，已在FTC主席卡恩（Lina Khan）簽署後發送給微軟。

據另外兩位知情人士透露，FTC反托辣斯律師預定下周將與微軟的競爭同業會面，以蒐集有關微軟商業行為的更多資訊。

微軟和FTC不願置評。微軟股價27日收盤下跌逾1%至每股422.99美元。

在發生一連串涉及微軟產品的資安事件後，FTC加強檢視微軟的雲端運算業務。該公司是美國最大政府合約承包業者，向包括國防部在內的政府機關提供數十億美元的軟體和雲端服務。

要求微軟提出資料，是卡恩在即將下台前出的狠招，先前在她領導下，FTC積極打擊企業壟斷的力度為數十年來之最。

FTC最新的調查，是在微軟逾25年前被美國政府控告類似行為（包括把Windows作業系統綁在一起銷售）後，對微軟商業手法展開的最新檢視。當年政府希望打破微軟的壟斷行為但最終無果。

知情人士透露，當前調查的一大重點，是微軟將其受歡迎的辦公生產軟體、資安軟體與雲端產品綁在一起，而微軟的資安失誤，再加上該公司做為政府合約承包商的舉足輕重地位，被FTC視為是該公司對市場具有能夠惹麻煩權力的範例。

在2023年11月的一份報告，FTC凸顯雲端市場的集中本質存在疑慮，代表如果發生「停電、或其他導致雲端業者服務降級的問題，可能對經濟或特定產業造成一連串影響」。

舉例來說，今年稍早發生的CrowdStrike故障事件影響了數百萬以微軟Windows系統運作的裝置，造成班機停飛、銀行、醫院電腦系統都受影響，直接衝擊整個全球經濟。

最新調查的一部分是聚焦微軟名為Microsoft Entra ID的資安軟體（先前名為Azure Active Directory），它協助登入雲端軟體的使用者驗證身分。

微軟 雲端 資安

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