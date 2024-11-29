這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（歐新社）

全球首富、特斯拉 執行長馬斯克 在總統大選時高力調挺川普 ，隨著川普壓倒性的勝利，選後他的身價又更高。但不是每位科技富豪都跟馬斯克一樣「富上加富」，例如輝達（Nvidia）執行長黃仁勳現在的資產淨值比選前縮水。

根據彭博億萬富豪排行榜，黃仁勳在感恩節（28日）這一天的身價是1180億美元，少於三周前還得1220億美元，主因是輝達20日發布上季財報後，股價跌了7%。另外川普揚言要用高關稅對付中國，也無益輝達股價。

感恩節前接受川普邀請，27日已經和未來總統在海湖俱樂部共進晚餐的臉書母公司Meta執行長查克柏格，也是選後財富縮水的科技大老闆。選舉日（5日）當天，祖克柏的身價是2030億美元，現在減至2020億美元。祖克柏的最主要資產Meta股票，股價從5日到27日收盤時，下跌0.6%。

對比下，馬斯克真是大贏家，從選舉日到27日收盤，身價狂增700億美元，目前身價為3340億美元，上周還曾增至紀錄最高的3480億美元。馬斯克的主要財富來自他所擁有的特斯拉股票，目前價值約1370億美元。特斯拉股票選舉日至今大漲了32%。馬斯克也將是新政府的效率改進領導人之一。