油價和食物價格下跌 美國今年感恩節過得比去年輕鬆

佛羅里達州勞德岱堡好萊塢國際機場在感恩節假期前夕車輛湧現車潮。（美聯社）

美國人今年感恩節 旅行人數料創新高，享用感恩節大餐的成本也降低，燃料與食品價格下跌，讓飽受通膨所苦的美國消費者輕鬆不少。

美國汽車協會（AAA）估計，在感恩節期間至少旅行50英里的美國人將近8,000萬人，創下歷史新高。聯邦航空管理局（FAA）表示，今年的感恩節假期將是幾十年來最繁忙的一年，預計長周末將安排超過308,000架次的航班。

適逢全球石油 需求成長放緩，中東地區停火協議壓低原油價 格，汽油價格也隨之下降。根據能源資訊署（EIA）估計，在感恩節前，平均每加侖汽油售價僅稍高於3美元，是2020年以來感恩節期間的最低水準，專家估計加滿油箱的成本較去年低5%到10%。

美國航空公司（American Airlines）預測，今年感恩節期間的旅客人數會比去年多出50萬人次，而聯合航空公司（United Airlines）則預期今年將迎接史上最繁忙的感恩節假期，每天旅客人數比去年多約3萬人次。

同時，據美國農業事務聯合會（AFBF）估計，感恩節晚餐成本已連續兩二年下降。今年，供10人享用的晚餐費用為58.08美元，比去年便宜了5%，但仍比新冠肺炎疫情前高出近20%。

美國零售商正競相爭取精打細算的感恩節消費者。沃爾瑪（Walmart）推出「無通膨」的感恩節餐組合，八人份餐每人不到7美元。Target 也將今年的感恩節餐點組合價格降價20%，推出四人家庭套餐僅需20美元的優惠。