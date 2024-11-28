調查：供應緊張、Fed降息縮水 明年首購族購屋力惡化

根據《路透》對房地產專家的調查，雖然平均房價 上漲緩慢，但由於供應緊張和聯準會降息 ，未來一年美國首購族的購買能力將會惡化。

由於缺乏足夠的入門級住房可供出售，特別是對於家庭來說，負擔能力長期以來一直是美國房市的一個緊迫問題，讓許多潛在的首購族望而卻步。

根據《路透》11月12至27日對房地產分析師的調查，未來6個月略微降低的利率不足以吸引新買家進入市場，因為價格仍比疫情前水平高出50%以上。

對於購買力預期，與8月調查相比，19名受訪者中有10人將看法從「改善」變為「惡化」。 8月接受調查的所有26名受訪者均表示情況會有所改善。

富國銀行投資研究所實體資產策略主管拉佛吉(John LaForge)表示，「美國和許多西方國家的有錢人正在變老。這就是財富所在：他們會購買第二套住房、甚至第三套，讓那些沒有足夠時間累積儲蓄的年輕一代被排除在外。」

阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)最近的研究顯示，美國購屋者的平均年齡從1981年的31歲上升到49歲。

《路透》調查中位數顯示，根據標普CoreLogic Case-Shiller 20大城綜合指數顯示的美國平均房價漲幅，將從今年的5.1%放緩至明年的3.2%，到 2026年將放緩至3.5%。

這些預測與8月相比大致沒有變化。即使金融市場目前預計聯準會僅再降息約三次0.25個百分點，僅為原本預期的一半，原因是擔心川普當選後通膨將捲土重來。

昂貴的房價也迫使許多人繼續租房，這個比例略高於美國住房的三分之一。在被問及未來一年平均租金 趨勢時，超過70%的受訪者表示平均租金將保持不變或下降。

近三分之二受訪者表示，未來一年平均房價的上漲速度將快於平均租金的上漲速度。