我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

調查：供應緊張、Fed降息縮水 明年首購族購屋力惡化

財經新聞組／綜合報導

根據《路透》對房地產專家的調查，雖然平均房價上漲緩慢，但由於供應緊張和聯準會降息，未來一年美國首購族的購買能力將會惡化。

由於缺乏足夠的入門級住房可供出售，特別是對於家庭來說，負擔能力長期以來一直是美國房市的一個緊迫問題，讓許多潛在的首購族望而卻步。

根據《路透》11月12至27日對房地產分析師的調查，未來6個月略微降低的利率不足以吸引新買家進入市場，因為價格仍比疫情前水平高出50%以上。

對於購買力預期，與8月調查相比，19名受訪者中有10人將看法從「改善」變為「惡化」。 8月接受調查的所有26名受訪者均表示情況會有所改善。

富國銀行投資研究所實體資產策略主管拉佛吉(John LaForge)表示，「美國和許多西方國家的有錢人正在變老。這就是財富所在：他們會購買第二套住房、甚至第三套，讓那些沒有足夠時間累積儲蓄的年輕一代被排除在外。」

阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)最近的研究顯示，美國購屋者的平均年齡從1981年的31歲上升到49歲。

《路透》調查中位數顯示，根據標普CoreLogic Case-Shiller 20大城綜合指數顯示的美國平均房價漲幅，將從今年的5.1%放緩至明年的3.2%，到 2026年將放緩至3.5%。

這些預測與8月相比大致沒有變化。即使金融市場目前預計聯準會僅再降息約三次0.25個百分點，僅為原本預期的一半，原因是擔心川普當選後通膨將捲土重來。

昂貴的房價也迫使許多人繼續租房，這個比例略高於美國住房的三分之一。在被問及未來一年平均租金趨勢時，超過70%的受訪者表示平均租金將保持不變或下降。

近三分之二受訪者表示，未來一年平均房價的上漲速度將快於平均租金的上漲速度。

房價 租金 降息

上一則

美10月核心PCE物價指數年增2.8％ 4月以來最大增幅

延伸閱讀

Fed會議紀錄「暫停降息」現跡 德銀估明年按兵不動

Fed會議紀錄「暫停降息」現跡 德銀估明年按兵不動
路透：趕明年1月卸任前 拜登擬再供烏克蘭7.25億軍援

路透：趕明年1月卸任前 拜登擬再供烏克蘭7.25億軍援
美股明年繼續跑贏全球 小摩不再悲觀：估標普500指數上6500點

美股明年繼續跑贏全球 小摩不再悲觀：估標普500指數上6500點
專家：藥物、補品、食品、化妝品、汽車等不必買最貴的

專家：藥物、補品、食品、化妝品、汽車等不必買最貴的

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

2024-11-22 07:20

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級