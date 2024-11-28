美10月核心PCE物價指數年增2.8％ 4月以來最大增幅

當聯準會 正在尋找降息 幅度該有多大之際，美國商務部 發布報告，10月通膨小幅走高。

聯準會偏好的通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數本月上漲0.2%，較上年同月上揚2.3%；雖然年率高於9月2.1%的水平，但兩者均符合《道瓊》的共識預測。

剔除食品和能源後的核心PCE數據更為強勁，月增幅為0.3%，年增幅為2.8%，為2024年4月以來最大增幅，兩者也都達到預期。年率較上月上升0.1個百分點。

服務價格上揚0.4%是本月通膨上升的主要原因；商品價格下跌0.1%；食品價格幾乎沒有變化，而能源價格則下跌了0.1%。

聯準會政策制訂者將通膨目標定在年率2%；PCE通膨自2021年3月以來一直高於該水平，並於2022年6月達到7.2%左右的峰值，促使聯準會採取積極的升息行動。

雖然自聯準會開始緊縮以來通膨率已大幅下降，但它仍然讓許多家庭感到棘手，並且影響今年總統大選結果。即使過去兩年通膨減速，但通膨的累積影響對消費者造成沉重打擊，特別是對薪資水平較低的消費者。

10月消費者支出仍強勁，但較9月略有下降。報告顯示，當月經常美元支出按預期成長0.4%；而個人收入成長0.6%，遠高於0.3%的預期。