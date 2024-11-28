蘋果居首 外國手機在中滯銷

根據中國資訊通訊研究院(CAI CT)的數據，包括蘋果iPhone在內的外國品牌智慧型手機10月的中國銷售量，從去年同期的1114.9萬支降至622萬支，下降了44.25%。作為中國智慧型手機主導市場中最大的外國手機製造商，蘋果的銷售業績在中國外國品牌手機銷售中舉足輕重。蘋果在9月發表iPhone 16機型，但廣受熱捧的中文AI功能要到明年才能推出，而且蘋果尚未宣布中國市場的AI合作夥伴。

利率 下滑 購屋房貸躍增12%

上周房貸利率下降，購屋者紛紛進場。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，房貸總需求較前周增加6.3%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.9%降至6.86%。雖然利率降幅並不是很大，但購屋者仍有相當多被壓抑的需求。有些人等待大選後，有些人等待更低的利率，有些人等待更多的供應，所有這些現在都完成了。購屋房貸申請較前周增加12%，較一年前同周增加52%。房貸再融資申請本周下降3%，但較一年前同周增加119%。

後視鏡頭失效 現代發召回令

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於擔心後視鏡頭影像可能無法顯示，現代汽車將在美國召回22萬6118輛汽車。此次召回影響某些2021-2022年Santa Fe SUV和Elantra轎車。NHTSA表示，經銷商將解決這個問題，免費更換後視鏡頭。

首申失業金數再降至21.3萬

上周首次申請失業救濟金人數再次下降，但許多失業工人正經歷長期失業，為聯準會12月再次降息敞開了大門。美國勞工部表示，截至11月23日當周初請失業金人數減少2000人，經季節調整後為21.3萬人；低於經濟學家預測的21.6萬人。有一周時間落差的持續申領人數增加9000人，經季節性調整後達190.7萬人。

第3季GDP成長2.8%不變

商務部指出，由於消費者支出強勁和出口激增，第3季國內生產毛額(GDP)年增率為2.8%，與初值相同，較上季的3%放緩。占美國經濟活動約70%的消費者支出在上季加速至年增3.5%，高於4至6月期間的2.8%，自2023年第1季以來持續快速成長。出口成長7.5%，為兩年來最高，也對GDP做出貢獻。不過這兩者仍低於初值。