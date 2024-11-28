專家：對加墨徵關稅只是談判籌碼 懷疑是否實施

專家認為川普對南北鄰國加徵關稅只是拿來當作談判工具。（歐新社）

產業專家表示，如果美國總統當選人川普 兌現對加拿大 的關稅 威脅，燃料價格可能會上漲，因此對新關稅是否會實施持懷疑態度。

根據川普25日在社群媒體平台Truth Social上的貼文，他承諾在就任總統的第一天對中國、加拿大和墨西哥實施額外關稅。他表示將於1月20日簽署一項行政命令，對所有來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅；但此舉可能違反區域自由貿易協定條款。

高盛全球大宗商品研究聯合主管史楚文(Daan Struyven)表示，如果對加拿大出口到美國的原油徵收25%的關稅，「理論上，這可能會給三個群體帶來相當嚴重的後果。」

他推測，依賴加拿大石油的美國煉油商獲利率可能會打折，而消費者可能面臨更高的價格。最後，如果加拿大產油商無法改變原本運往美國的石油路線，它們可能會蒙受收入損失。

根據美國能源情報署(EIA)的最新數據，在加拿大跨山油管擴建後，2024年7月美國進口加拿大原油達到創紀錄的每日430萬桶。

此外，史楚文指出，美國中西部的煉油廠更適合加工加拿大的重質高硫原油，而不是美國本土生產的低硫原油；如果加拿大的進口中斷，中西部的煉油廠也可能會遇到轉換問題。

他說，「如果對加拿大能源出口徵收25%的關稅，可能會對貿易流動產生一些非常重大的影響。」

不過，高盛強調，在川普政府專注於降低能源成本的前提下，關稅不太可能如宣布的那樣實施。

Macquarie Capital全球策略師許韋茲(Viktor Shvets)指出，川普不能讓通膨在期中選舉季前15個月內失控。他認為，關稅只是被用來當作談判工具，以實現某些目標，例如加強邊境控管，「我根本不相信整體關稅會大幅增加，因為這將意味著對美國國內製造商徵稅，也意味著對美國出口商徵稅。」