美股最錢線／居高思危 資金對沖下行風險

雖然美股 氣勢如虹，但還是有一些投資 人堅持採取避險措施。許多跡象顯示，針對股市可能即將崩盤的風險對沖需求正在不斷上升，凸顯隨著史坦普500指數持續創新高，擔憂大幅回檔的投資人也越來越多。

在川普 贏得總統大選，對本次選舉不確定性擔憂全面消散後，史指不斷攀升至歷史新高，投資人看好川普主導的促進經濟成長以及以美國為尊的政策框架將吸引更多資金湧向美股，帶動美股跑贏全球絕大多數資產。

然而，一些用於衡量市場對極端波動率保護措施接受度的量化指標，比如Nations TailDex指數以及和Cboe Skew正在不斷上升。即使這些指數上升並不一定代表投資人預期會發生災難性的崩盤事件，但至少表明面對多重重大風險，包括美國可能因加徵關稅以及驅逐移民等措施導致通膨突然惡化，投資人正變得更加謹慎。

雖然這些措施並未對美股造成任何負面影響，甚至部分投資機構認為加徵關稅以及即將到來的減稅政策有利一些史指成分股的獲利以及估值，但川普的猛烈措辭讓人回想起他第一個任期內由貿易戰引發的金融市場波動，這也為投資組合對沖提供了理由。

RBC Capital Markets衍生品策略主管西爾佛曼表示，投資人正在防範所謂的「巨尾風險」；這是一種期權術語，指的是市場出現極端波動性的預期機率較高。

她說，「即使投資人普遍仍看好美股前景，但尾部風險已經加大。」「這在一定程度上源於地緣政治風險溢價上升，當然還有潛在的政策風險，因為川普將重返總統寶座，並可能實施大幅升級的關稅以及其他反全球化措施。」

提供市場拋售保護功能的VIX看漲期權顯示出防範市場「尾部風險」的資金需求。根據Susquehanna Financial Group的分析，VIX 3個月看漲期權正徘徊於5年多來的最高水平附近，意味著一部分資金押注VIX指數即將攀升，也代表史指可能就要大幅向下調整。（財經新聞組）