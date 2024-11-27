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新iPhone、AI筆電需求疲軟 百思買下修全年財測

財經新聞組／綜合報導

百思買下修全年銷售預期，因為上季營收未達到華爾街預期，而且新一代iPhone和支援人工智慧的筆記型電腦不足以推動更高的銷售。

這家消費電子零售商表示，目前預計全年收入將在411至415億元間，而先前的財測為413至419億元。預計全年可比銷售額將下降2.5%至3.5%，先前的預期為下降1.5%至3%。可比銷售額包括網上銷售額和開業至少14個月的商店銷售額。

執行長巴里(Corie Barry)表示「需求低於預期」。她將其歸咎於「持續的宏觀不確定性、客戶等待交易和銷售活動，以及選舉前夕的注意力分散，特別是在非必需品類別」。

但她補充說，在本季前幾周，隨著假日銷售趨勢增強和選舉擔憂緩解，消費者需求再次回升。

她在財報聲明中表示：「消費者繼續尋求價值和銷售活動，並且在需要或出現新的、引人注目的技術時，也願意花錢購買高價位產品。」「因此，我們正在平衡我們對行業的樂觀態度和我們獨特的定位，並採取務實的方法來應對未來可能出現的不平衡的客戶行為。」

截至11月2日當季，百思買淨利從一年前的2.63億元或每股1.21元增至2.73億元或每股1.26元。

淨銷售額從去年同期的97.6億元降至94.5億元。

華爾街 零售商 人工智慧

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