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員工隱瞞近1.54億配送費 梅西百貨將延遲發布財報

財經新聞組／綜合報導

梅西百貨公布第3季初步業績，但表示在完成對會計問題的調查後才會發布完整財報。該公司原定26日盤前公布上季業績。

梅西百貨表示，第3季銷售額下降2.4%至47.4億元。其自營店、授權店以及線上市場的可比銷售額下降1.3%；沒有公布獲利數據。不過表示將在12月11日之前發布全部業績以及第4季和全年財測。

梅西百貨表示，在準備上季業績時，發現「一個應計帳戶中存在與送貨費用相關的問題」。經過獨立調查，該公司發現一名處理「小包裹遞送費用會計」的員工記帳錯誤，隱瞞了從2021年第4季到今年第3財季約1.32億至1.54億元的遞送費用。該公司表示，其期間的配送費用約為43.6億元。

零售商補充說，這些行動不會影響其現金管理和供應商付款，並表示該員工不再在該公司工作。

梅西百貨一直在加強其50家同名門市的人員配置和銷售工作，並計劃開設更多業績較佳的Bloomingdale’s和Bluemercury品牌門市。

該公司表示，過去三個月獲得額外投資的前50家梅西百貨的可比銷售額年增1.9%，為連續第3季成長。Bloomingdale's直營加授權的可比銷售額成長3.2%。Bluemercury可比銷售額成長3.3%，是該美容品牌可比銷售額連續第15季成長。

梅西百貨 投資 零售商

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