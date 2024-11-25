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家族辦公室樂觀川普親商政策 亞洲企業主加碼投資美股

編譯林聰毅／綜合報導
不少基金經理人認為，美股將成為今年表現最佳的資產類別。 (歐新社資料照片)
不少基金經理人認為，美股將成為今年表現最佳的資產類別。 (歐新社資料照片)

愈來愈多亞洲企業主及大型家族辦公室樂觀看待美國總統當選人川普的親商政策，紛紛在川普明年1月20日就職前，加碼投資美國股票及不動產。

美國銀行（BofA）最新的全球基金經理人調查顯示，在美國選過後，基金經理人配置到美國股票的資產比率升至29%，遠高於10月的10%，為2013年8月來最高。約43%受訪者預期，美國股票將成為今年表現最佳的資產類別，比率也高於選前的約27%受訪者。

國際律師事務所Charles Russell Speechlys的合夥人兼美國私人客戶主管芮德馬赫說，許多客戶增加對美國不動產和股票的資產配置，因為川普政策的核心基本原則是減少企業面臨的繁瑣行政手續，以及把企業稅率從21%降至15%，有助提高企業的稅後獲利，進而推高股價，「如果企業有更好表現，人們就更有錢。隨著水漲船高，對不動產市場的投資也會增加」。

芮德馬赫說，在亞洲，許多中國、印尼、台灣和菲律賓的超高淨值（UHNW）家庭都與美國有一些連結，例如子女在美國求學、在華爾街工作，或與美國人結婚，「我們介入並嘗試為他們管理稅務。對於在美國沒有美國家庭成員的少數客戶來說，他們對美國股票或房地產都有曝險，也需要建議」。

策略師也認為，若川普能推動他的減稅等經濟政見、又不會引爆全面貿易戰，美股近期將維持稱霸全球股市的表現，巴克萊銀行美股策略部門主管克里許納指出，基於新政府的有利成長傾向，「我認為至少在2025年很難跟美股對作」。

摩根士丹利、瑞銀全球財富管理公司及富國銀行投資研究所等機構，都建議客戶加碼美股、或預期美股明年表現仍將傲視各國。標普500指數今年獲利預料將成長9.9%，明年看增14.2%，遠優於道瓊歐洲Stoxx 600指數。美國今年經濟也預估將成長2.8%，明年增長2.2%，同樣遠高於歐元區。

短期而言，美股投資人本周將關注預定27日公布的10月個人消費支出（PCE）平減指數，預料年升率將比9月攀升0.2個百分點至2.3%，核心PCE平減指數也可能提高0.1個百分點至2.3%，凸顯通膨依然頑強，可能強化市場對於聯準會（Fed）12月暫緩降息的預期。

市場也將緊盯本周黑色星期五的銷售展望，推敲年底購物季的消費支出前景。

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