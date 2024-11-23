我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州長霍楚宣布感恩節交通措施 駕駛小心以免挨罰

長島學校人口結構改變 亞裔生比例大增 面臨多元化挑戰

輝達缺席下…道瓊和小型股仍率美股上漲 焦點轉消費和通膨

編譯劉忠勇／綜合外電
占美國經濟規模2/3的消費實力將由年終購物季來揭曉。（路透）
占美國經濟規模2/3的消費實力將由年終購物季來揭曉。（路透）

道瓊工業指數周五上漲426點，小型股漲勢更厲，少了輝達（NVIDIA）加持，美國股市三大指數周五仍然上漲。隨著下周感恩節假期黑色星期五為年終購物季揭開序幕，美國消費狀態和零售業業績也將成為焦點。

道瓊周五上漲近1%，羅素2000指數勁揚1.8%，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.4%和0.2%，三大指數周線各漲至少1.6%，羅素2000指數上漲多達4.5%。

受到輝達（NVIDIA）下跌3.2%拖累，費城半導體指數周五下跌0.2%，台積電ADR跌0.6%，一周各漲2.5%和2.2%，漲幅仍高於大盤。

美國11月經濟景氣加速擴張，史坦普全球（S&P Global）公布綜合採購經理人指數（PMI）升至55.3，創下自2022年4月以來的最高水準。美國10年期公債殖利率下跌1個基點，降至4.41%。

Vital Knowledge 創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）說，11月PMI偏向樂觀，主要受益於服務業強勁表現。他指出，數據呈現適中情境，不僅經濟成長趨勢有利，物價壓力也降溫。

下周三將公布聯準會（Fed）鎖定的物價指標10月個人消費支出（PCE）物價指數，如果高於預期，12月降息希望將更加渺茫。據FactSet調查，PCE年增率將達2.3%，略高於上月2.1%，核心PC年增率料為2.8%。

另外，占美國經濟規模2/3的消費實力將由年終購物季來揭曉。Allspring Global Investments 分析師羅奇（Abby Roach）指出，儘管通膨已經緩和下來，但物價仍是消費者的最大痛頭。

據摩根士丹利本月初的調查，美國人對今年假日購物展望比過去兩年更為樂觀，大約35%的受訪者表示，他們預計今年的消費將高於去年。

下周也有幾家零售業者公布財報，包括百思買（Best Buy）、梅西百貨（Macy's）、Nordstrom。

輝達 零售業 道瓊

上一則

「財政鷹派」貝森特獲財長提名 美公債市場下周可望補漲

延伸閱讀

美股最錢線／出現經濟緩降或通膨再升 市場恐回調

美股最錢線／出現經濟緩降或通膨再升 市場恐回調
歐元區PMI重摔跌入萎縮 美經繼續擴張優於預期

歐元區PMI重摔跌入萎縮 美經繼續擴張優於預期
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息
美股早盤開高 道瓊漲234點 台積ADR平盤遊走

美股早盤開高 道瓊漲234點 台積ADR平盤遊走

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18

超人氣

更多 >
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
好市多最受歡迎冷凍食品 這道義式料理贏過蝦仁炒飯

好市多最受歡迎冷凍食品 這道義式料理贏過蝦仁炒飯
川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班