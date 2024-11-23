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「財政鷹派」貝森特獲財長提名 美公債市場下周可望補漲

編譯湯淑君／綜合外電
美國公債22日收盤漲跌互見，2年期公債殖利率持續走高，長期殖利率則下滑。（路透）
美國公債22日收盤漲跌互見，2年期公債殖利率持續走高，長期殖利率則下滑。（路透）

美國公債22日收盤漲跌互見，2年期公債殖利率持續走高，長期殖利率則下滑，反映投資人消化好壞參半的經濟數據。但盤後消息傳出，美國總統當選人將提名「財政鷹派」貝森特為下任財政部長，可望激勵美債行情為之一振。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率22日攀升2個基點至4.368%，全周挺升7個基點，使過去八周來累計升幅達到80.6個基點。上回2年期殖利率連升走勢持續這麼長，是止於2022年9月23日的那八周。債券殖利率與價格呈反向關係。

10年期美國公債殖利率22日下滑2.2個基點至4.409%，周線下跌1.7個基點。

30年期殖利率同步滑落2.6個基點至4.595%，一周來跌幅小於1個基點。

經濟數據好壞參半 焦點轉向新財長及下周發債

標普全球公司22日公布，美國11月採購經理人綜合指數（PMI）從10月的54.1升至55.3，顯示民間企業景氣擴張持續加速。同日出爐的密西根大學消費者信心指數，則低於經濟學家預期。

市場也關注下周美國公債標售情況，包括周一標售的2年期公債，以及周二、周三的5年期與7年期公債。

一些投資人也緊盯「川普2.0」財政部長提名人選。華爾街日報披露，總統當選人川普考慮提名Fed前理事華許（Kevin Warsh）為新財長，未來再接掌聯準會（Fed）。但最新消息是，獲川普財長提名的是避險基金大咖貝森特（Scott Bessent）。

貝森特獲好評 債市補漲行情在望

貝森特是總體經濟避險基金公司Key Square的創辦人，他獲財長提名的消息傳出時，規模28兆美元的美國公債市場已經收盤。由於貝森特被視為「財政鷹派」，此人事案備受投資人和華爾街策略師好評，預料下周一美國公債可望湧現一波補漲行情。

在華爾街債券交易資歷逾30年的Mischler金融集團常務董事卡裴洛說：「史考特（貝森特名）是財政鷹派，選擇他，對整體經濟和金融市場肯定是好事。」

卡裴洛說：「他希望抑制支出，希望財政部長立場恢復與市場一致。關稅政策在貝森特主導下，或許會給企業一些緩衝時間，確定他們能助長美國經濟，否則才會面臨關稅...那將不是眾人談之色變『天要塌下來、通膨將至』的那種關稅。」

摩根大通資產管理公司基金經理人米斯拉說：「儘管財長終究會執行川普政府的財政政策，但掌事者是一位對市場非常熟悉的人，這令人鼓舞。」

米斯拉還說：「貝森特曾談論關稅分階段實施的做法，而且大聲疾呼控制赤字的必要性。這顯示貝森特希望防止市場負面反應，以免變成阻撓政府達成貿易及財政政策目標的障礙。」

AmeriVet證券公司美國利率交易與策略主管法蘭內羅說：「貝森特是很棒的人選。他懂全球市場，就這職位而言非常重要。市場對他有信心。」

殖利率 川普 關稅

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