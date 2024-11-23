美股最錢線／出現經濟緩降或通膨再升 市場恐回調

在美股 估值偏高的背景環境下，只要出現兩種「催化劑」中的任何一種，都可能導致市場回調。

新加坡 資管公司Foord Asset Management投資 組合經理人阿塞斯(Brian Arcese)表示，美股「昂貴已經有一段時間了」；史坦普500指數今年至今上漲約23%，本益比超過27倍，無論用任何標準來衡量，都顯示它太貴了。

根據10月30日公布的數據，美國第3季GDP成長低於預期。11月13日的數據顯示，美國10月通膨率升至2.6%，符合預期。

阿塞斯表示：「我們確實相信修正是健康的，但需要某種類型的催化劑來進行調整。我認為這可能是兩種情況中的一種。美國經濟成長放緩，但速度很慢，這可能是一種催化劑；如果經濟繼續放緩，而通膨再次上升，這也可能是一個催化劑。」

他表示，在高預期的環境下，獲利成長放緩也可能導致回檔，「如果看看明年的企業獲利預期，即使排除了IT和通訊服務這兩個高成長的領域，也預計會有10%到12%的成長，相對於歷史而言還是較高的。」

阿塞斯說：「高預期加上高估值，如果獲利成長開始放緩，或預期開始下滑，就可能成為修正的催化劑。」

他說，美國GDP成長和企業績效成長，以及通膨和利率下降等因素，構成一種相對罕見的組合，「這些因素加在一起其實並不常發生，這對股市非常有建設性，這顯然是我們所看到的，也是股市繼續創下新高的原因。因此我們認為回跌是有益的。」

而對於特定類股，阿塞斯表示，公用事業是一個沒有反映成長的產業，「與以前相比它們更貴了，但價格仍低於市場。」

他說，資料中心的增加和人工智慧的發展需要更多電力，這意味著成長正在「回歸」，「與此同時，受監管的公用事業公司需要向電網投入大量資金用於輸配電，所有這些都能獲得回報。」