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美天然氣明年增產 出口需求增加 估漲價40%

財經新聞組／綜合報導
天然氣價格在今年跌至谷底，明年可望上漲逾40%。（路透）
天然氣價格在今年跌至谷底，明年可望上漲逾40%。（路透）

在今年一系列減產後，美國天然氣生產商將在2025年提高產量，因為液化天然氣(LNG)出口需求不斷增加，預計將推高已跌至數十年來低點的價格。

根據美國能源情報署(EIA)的最新展望，2024年美國天然氣產量預計將出現2020年新冠疫情導致需求減少以來的首次下降。

美國路易斯安那州亨利中心基準月平均現貨價格在3月跌至32年來低點後，鑽探商開始削減天然氣產量，此後一直保持在相對較低的水平。在某些市場，現貨天然氣價格甚至處於負值水平，生產商必須向買家支付費用才能出售其產品。

但根據分析師的估計，出口需求的成長將使明年平均天然氣價格比2024年上漲40%以上。

EIA預計年平均產量將從2023年創紀錄的每天1038億立方英尺(bcfd)下滑至2024年的103.3 bcfd，但到2025年將攀升至104.5 bcfd。

預計包括LNG和管道出口在內的天然氣總需求，將從2023年創紀錄的109.9 bcfd增加到2024年的111.2 bcfd和2025年的113.0 bcfd。

2025年預計大部分需求成長是因為LNG出口量增加14%，而用於發電用的國內使用量可能會下降。從2019年到2023年，美國LNG出口量平均每年飆升34%，而國內天然氣使用量每年僅小幅增加2%。

兩個在建工廠將於今年年底進入測試模式，其中包括Venture Global路易斯安那州Plaquemines廠的第一階段1.8 bcfd工程；以及Cheniere Energy德州科珀斯克里斯蒂廠的1.5 bcfd第三階段擴建工程。

為了滿足不斷增加的出口需求，美國幾家最大天然氣生產商在第3季財報中表示，預計將在第4季和整個2025年提高產量。

美國銀行分析師的報告顯示：「生產商正在等待更高的價格來出貨之前減產的幾個bcfd產量；Plaquemines和科珀斯克里斯蒂三期的啟動可能會導致明年的流量大幅增加。」

分析師預測，亨利中心天然氣年均價格將從2024年2.29元的4年低點，躍升至2025年每百萬英熱單位約3.27元的3年高點。

天然氣 德州 疫情

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