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美保護個資 數位支付1年超過130億筆 公司須受政府監管

財經新聞組／綜合報導

美國消費者金融保護局(CFPB)表示，矽谷科技巨頭和其他每年透過數位錢包和支付應用程式處理超過130億筆金融交易的公司將必須受到政府監管。

該機構頒布的新規定將使這種新興的消費者服務接受與銀行同等的審查，同時有助於保護大量消費者資料的隱私，防止詐欺和非法關閉其帳戶。

這些法規於一年前首次提出，主要管理Apple Wallet、Google Pay和Venmo等數位服務。不過候任總統川普明年上任後打算對聯邦監管機構進行大幅變革，可能對規則的未來產生影響。

CFPB主席喬普拉(Rohit Chopra)表示：「數位支付已經從新鮮事物變成了必需品，我們的監管必須反映這一現實。」

監管機構的監管需要進行詳細的內部審查，以確保業者合法遵守聯邦法律，這是銀行經常面臨的問題。

雖然部分銀行業代表對此舉表示歡迎，並表示類似銀行服務的提供者應該像銀行一樣受到監管，但大型科技公司和一些金融科技公司並不高興，聲稱這些監管將扼殺創新並將新創公司擠出該行業。

CFPB表示，最終規則對最初草案已進行重大修改。現在，每年處理超過5000萬筆交易的公司才會受到該規則的約束，而不是最初提議的500萬筆。

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