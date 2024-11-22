我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

千萬別拿刮刮樂當聖誕禮物送小孩 彩券局告訴你原因

川普擬新設專責加密幣職位 比特幣飆高挺進10萬美元

編譯季晶晶、黃淑玲／綜合報導

眾利多簇擁，比特幣21日盤中漲破98,000美元，再創歷史新高，加速向10萬美元大關挺進。這些利多包括美國總統當選人川普傳出正考慮在白宮新設立專門負責加密貨幣政策的職位、比特幣ETF選擇權炒熱交易，以及加密貨幣「企業大戶」MicroStrategy持續買進比特幣。

彭博資訊報價顯示，比特幣21日一度漲逾4%至98,342.5美元，創下新高紀錄。另據CoinGecko的數據，自從川普5日贏得美國總統大選以來，比特幣市值已暴增約9,000億美元。

彭博資訊引述知情人士報導，川普團隊正考慮在白宮設立一個新職位，專門負責加密貨幣政策，目前正評估適當人選。白宮最後若真的開出此新職位，將會是首個白宮層級、能直接接觸美國總統的加密幣專職職位，這也凸顯數位資產產業對新政府的影響力。

此外，比特幣ETF選擇權問世，也進一步鼓動投資人交易熱情。iShares Bitcoin Trust ETF的選擇權19日成交額約19億美元，多數為買權。另據加密貨幣交易商Galaxy數位公司的數據，買權成交額大約1億美元，如果貝萊德（BlackRock）旗下的比特幣ETF，在2026或2027年飆升至每股100美元以上，這些選擇權將可獲利，相當於比特幣漲到17.4萬美元。

此外，MicroStrategy公司從2020年8月以來就開始大量買進比特幣，上周發股籌得46億美元，全都用來買比特幣，20日又提高發行可轉換債的籌資規模，從17.5億美元提高到26億美元，未來幾年還將透過賣股和發債籌資420億美元，準備迎接川普料將鬆綁加密貨幣監管的「黃金時代 」。

投資人愈來愈關注比特幣能否衝上10萬美元。IG Australia的市場分析師塞卡摩爾說：「買家大殺四方。雖然我不確定朝向10萬美元大關挺進之路能否一帆風順，但需求似乎沒有止境。」

比特幣 貨幣 白宮

上一則

星巴克擬出售中國股權 引進當地合作夥伴

下一則

日銀總裁一席話 市場押注下月升息 激勵日圓一度飆升

延伸閱讀

轉戰州長？蓋茨退司法部長提名 政壇活路仍多

轉戰州長？蓋茨退司法部長提名 政壇活路仍多
走了鐵桿蓋茨 川普再提名忠誠支持者邦迪任司法部長

走了鐵桿蓋茨 川普再提名忠誠支持者邦迪任司法部長
馬斯克：我只喜歡與川普相處 內閣人選跟我沒什麼關係

馬斯克：我只喜歡與川普相處 內閣人選跟我沒什麼關係
德州主動獻地給川普 用途是這個…

德州主動獻地給川普 用途是這個…

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？