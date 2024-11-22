川普擬新設專責加密幣職位 比特幣飆高挺進10萬美元

眾利多簇擁，比特幣 21日盤中漲破98,000美元，再創歷史新高，加速向10萬美元大關挺進。這些利多包括美國總統當選人川普傳出正考慮在白宮 新設立專門負責加密貨幣 政策的職位、比特幣ETF選擇權炒熱交易，以及加密貨幣「企業大戶」MicroStrategy持續買進比特幣。

彭博資訊報價顯示，比特幣21日一度漲逾4%至98,342.5美元，創下新高紀錄。另據CoinGecko的數據，自從川普5日贏得美國總統大選以來，比特幣市值已暴增約9,000億美元。

彭博資訊引述知情人士報導，川普團隊正考慮在白宮設立一個新職位，專門負責加密貨幣政策，目前正評估適當人選。白宮最後若真的開出此新職位，將會是首個白宮層級、能直接接觸美國總統的加密幣專職職位，這也凸顯數位資產產業對新政府的影響力。

此外，比特幣ETF選擇權問世，也進一步鼓動投資人交易熱情。iShares Bitcoin Trust ETF的選擇權19日成交額約19億美元，多數為買權。另據加密貨幣交易商Galaxy數位公司的數據，買權成交額大約1億美元，如果貝萊德（BlackRock）旗下的比特幣ETF，在2026或2027年飆升至每股100美元以上，這些選擇權將可獲利，相當於比特幣漲到17.4萬美元。

此外，MicroStrategy公司從2020年8月以來就開始大量買進比特幣，上周發股籌得46億美元，全都用來買比特幣，20日又提高發行可轉換債的籌資規模，從17.5億美元提高到26億美元，未來幾年還將透過賣股和發債籌資420億美元，準備迎接川普料將鬆綁加密貨幣監管的「黃金時代 」。

投資人愈來愈關注比特幣能否衝上10萬美元。IG Australia的市場分析師塞卡摩爾說：「買家大殺四方。雖然我不確定朝向10萬美元大關挺進之路能否一帆風順，但需求似乎沒有止境。」