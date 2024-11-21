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AI晶片需求強 Nvidia Q3財報超預期 今年股價已漲2倍

財經新聞組／綜合報導
輝達財報再次超出市場預期，讓大家都鬆了一口氣。（歐新社）
輝達財報再次超出市場預期，讓大家都鬆了一口氣。（歐新社）

輝達(Nvidia)公布的第3季財報銷售和獲利超出預期，同時對本季的預測也比預期好。財報結果顯示，輝達仍正在繼續擴張，而對其強大的人工智慧(AI)晶片的需求仍然很高。

輝達表示，本季銷售額約在375億元左右，增減2%的空間；而LSEG調查的分析師預期為370.8億元。對第4季預測相當於同比成長約70%。

輝達的營收持續飆升，在截至10月27日當季中同比成長94%。為自前三季來連續下滑；前三季成長率分別為122%、262%和265%。

輝達是當前AI熱潮的最主要受益者。2024年至今其股價已上漲近兩倍，成為最有價值的上市公司。

其業績主要由輝達資料中心業務推動；主要內容是AI處理器和相關零件的銷售額，目前占輝達收入的絕大多數。輝達的資料中心部門營收為308億元，而StreetAccount調查的分析師預計營收為288.2億元。

本季淨利增至193億元，合每股78分；而去年同期為淨利92.4億元，合每股67分。輝達的毛利率升至73.5%，略高於分析師的預期。該公司表示，這個增幅是因為其正在銷售更多的資料中心晶片。

微軟、甲骨文和OpenAI等輝達的許多最終客戶已經開始接收該公司名為Blackwell的下一代AI晶片。

輝達財務長克瑞思(Colette Kress)在財報聲明中表示，輝達Blackwell晶片的出貨量計劃於本季開始，並將於明年增加。該公司還表示，其當前一代AI晶片H200「在本季顯著成長」。

她表示，「Hopper和Blackwell系統都存在一定的供應限制，預計2026財年Blackwell的需求將連續幾季超過供應。」

輝達的遊戲業務收入為32.8億元，高於StreetAccount預期的30.3億元。輝達表示，遊戲業務的成長是由於其用於個人電腦和筆記型電腦的GPU以及遊戲機晶片收入的成長。輝達生產任天堂Switch使用的核心晶片。

輝達 晶片 AI

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