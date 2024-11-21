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川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

降價促銷失效 目標百貨上季獲利創2年來最大跌幅

財經新聞組／綜合報導

即使調降數千種商品價格，並提前進行假日促銷，但目標百貨(Target)的財報未能達到華爾街對獲利和營收的預期，只有顧客流量略有上升。

在調升財測不過三個月後，這家大型零售商就改變了方向，下修全年獲利財測。該公司表示，預計全年調整後每股獲利將在8.3至8.9元之間；這低於8月每股9至9.7元的區間，也低於StreetAccount分析師預期的每股9.55元。

目標百貨目前預計第4季可比銷售額將大致持平。該指標包括其網站上的銷售額以及開業至少13個月的商店。

該公司上季每股獲利較華爾街預期低了20%，為兩年來最大跌幅。也是2023年8月以來首次出現下滑。

執行長康奈爾(Brian Cornell)表示，「非必需品類別持續疲軟」以及匆忙發貨，加上10月短暫港口罷工相關成本，損害了該公司上季業績。

為了吸引對價格敏感的消費者，目標百貨今年5月宣布將對約5000種常態商品進行降價，包括尿布、麵包和牛奶。並在10月宣布在節日期間對2000多種商品再次降價，其中包括感冒藥、玩具和冰淇淋。該公司表示，在今年假期結束前，將降低1萬多種商品價格。

然而，這些降價不足以提升目標百貨第2財季業績。當季可比銷售額成長0.3%，因為購物者在其網站上的支出增加，但在商店的支出減少。這個漲幅低於StreetAccount分析師預期的1.5%。

上季淨利從去年同期的9.71億元或每股2.1元下降約12%至8.54億元或每股1.85元。營收256.7億元，較去年同期的254億元略有成長。

目標百貨商店和網站的客流量較去年同期成長2.4%。數位銷售是亮點，同比成長10.8%，原因是路邊提貨出現兩位數成長，當日送貨上門更成長近20%。然而，可比商店銷售額卻年減 1.9%。

目標百貨 華爾街 零售商

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