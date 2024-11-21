美股最錢線／Nvidia財報 左右本波牛市走向

半導體曾是兩年來多頭市場的支柱，但過去4個月一直拖累美股 。而輝達 財報將提供一個現實檢驗，以驗證人工智慧典型代表及其他同行對這波反彈的重要性。

Sevens Report創始人兼總裁伊薩耶(Tom Essaye)詳細分析了輝達財報中應尋找的關鍵要素：「一切都與財測有關。輝達對財測的熱情和積極性會是如何。」「它過去的成長，我們都已知道。它是科技的未來，是下一件大事。它必須透過這份財報讓我們對此感到興奮。」

輝達自7月低迷以來已強勢反彈，較8月低點上漲了45%。該晶片 股今年來上漲近200%，過去兩年上漲超過1100%，在大選後創下歷史新高。

但輝達許多同行、尤其是規模較小的業者，已開始為該行業扯後腿。自今年下半年以來，美股的表現明顯停滯。

在這些晶片股中，情況最糟糕的是美超微電腦，它面臨著特殊的問題，努力避免被那納斯達克交易所下市。Qorvo和Mobileye Global今年下半年的跌幅均超過40%。

同時，英特爾、美光、KLA Corp、應用材料和Microchip都下跌超過20%。被視為輝達最大競爭對手的Advanced Micro Devices也下跌了14%。

追蹤晶片產業股票的費城半導體指數已經連續幾個月波動。18日創下的兩個月新低讓一些技術交易員感到緊張。

持平而論，美股漲勢在第3和第4季已經擴大，遠遠超出晶片股的影響；而這種情況可能會在明年繼續下去。

伊薩耶表示：「輝達已不是像稍早牛市那樣具有完全的驅動力。」

自第2季以來，科技類股一直是史指中表現第二差的類股，僅次於醫療保健股，勉強處於正值。因此，投資人可能會想知道，如果科技股突然成為史指的支柱，那麼這個牛市是否還能繼續。而如果各方焦點的輝達財報未達預期，可能會面臨投資人的清算。（財經新聞組）