我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

美股最錢線／Nvidia財報 左右本波牛市走向

財經新聞組／綜合報導

半導體曾是兩年來多頭市場的支柱，但過去4個月一直拖累美股。而輝達財報將提供一個現實檢驗，以驗證人工智慧典型代表及其他同行對這波反彈的重要性。

Sevens Report創始人兼總裁伊薩耶(Tom Essaye)詳細分析了輝達財報中應尋找的關鍵要素：「一切都與財測有關。輝達對財測的熱情和積極性會是如何。」「它過去的成長，我們都已知道。它是科技的未來，是下一件大事。它必須透過這份財報讓我們對此感到興奮。」

輝達自7月低迷以來已強勢反彈，較8月低點上漲了45%。該晶片股今年來上漲近200%，過去兩年上漲超過1100%，在大選後創下歷史新高。

但輝達許多同行、尤其是規模較小的業者，已開始為該行業扯後腿。自今年下半年以來，美股的表現明顯停滯。

在這些晶片股中，情況最糟糕的是美超微電腦，它面臨著特殊的問題，努力避免被那納斯達克交易所下市。Qorvo和Mobileye Global今年下半年的跌幅均超過40%。

同時，英特爾、美光、KLA Corp、應用材料和Microchip都下跌超過20%。被視為輝達最大競爭對手的Advanced Micro Devices也下跌了14%。

追蹤晶片產業股票的費城半導體指數已經連續幾個月波動。18日創下的兩個月新低讓一些技術交易員感到緊張。

持平而論，美股漲勢在第3和第4季已經擴大，遠遠超出晶片股的影響；而這種情況可能會在明年繼續下去。

伊薩耶表示：「輝達已不是像稍早牛市那樣具有完全的驅動力。」

自第2季以來，科技類股一直是史指中表現第二差的類股，僅次於醫療保健股，勉強處於正值。因此，投資人可能會想知道，如果科技股突然成為史指的支柱，那麼這個牛市是否還能繼續。而如果各方焦點的輝達財報未達預期，可能會面臨投資人的清算。（財經新聞組）

輝達 晶片 美股

上一則

比特幣突破97000美元創新高 進一步挑戰10萬美元大關

下一則

飛機前排、高價座位有巨大需求 達美看好未來幾年獲利

延伸閱讀

黃仁勳稱Blackwell營收可能超預測 CFO：毛利率明年約70%

黃仁勳稱Blackwell營收可能超預測 CFO：毛利率明年約70%
Nvidia財報優預期 新晶片全面量產、財測未超越最樂觀預測

Nvidia財報優預期 新晶片全面量產、財測未超越最樂觀預測
AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期
都在等輝達財報 美股早盤漲跌互見

都在等輝達財報 美股早盤漲跌互見

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元