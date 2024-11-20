我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

2026見真章 大摩預測川普關稅將拖累美經濟成長「大幅下滑」

編譯季晶晶／綜合外電
摩根士坦利首席全球經濟學家卡本特警告，川普提議的關稅政策將削弱美國2026年的經濟成長。(路透)
摩根士坦利首席全球經濟學家卡本特警告，川普提議的關稅政策將削弱美國2026年的經濟成長。(路透)

根據摩根士坦利（Morgan Stanley）首席全球經濟學家卡本特（Seth Carpenter），川普提議的關稅政策將削弱美國2026年的經濟成長。

川普打算對所有進口貨品徵收10%至20%的關稅，並對中國大陸進口貨品課徵60%至100%的關稅。這些關稅的實施時間和速度是個問題，而卡本特參加大摩於新加坡舉行的年度亞太峰會時表示，如果一次全部實施，可能對經濟造成「巨大的負面衝擊」。

摩根士坦利預期關稅會在2025年實施，卡本特說這將導致通膨上升，「然後到了2026年，美國的經濟成長會因為這些關稅和其他一些政策，開始大幅下滑。關稅明顯將推高通膨，美國的經濟成長，而不僅僅是被課徵關稅的國家」。

證券經紀商Siebert的資訊長Mark Malek指出，如果課徵建議的關稅，特別是在拜登已經徵收的關稅之上，包括汽車、消費電子、機械、營建和零售領域在內的一系列行業都會出現更高的通膨率，特斯拉、微軟和蘋果等公司的成本都可能增加，而這些很可能透過售價轉嫁給消費者。

FedWatch Advisors的創辦人兼投資長Ben Emons表示，如果頒令全面實施關稅，市場可能完全排除2025年降息並予以定價，並補充說關稅可能「抑制」成長。

關稅 川普 拜登

上一則

比特幣又創新高 「微策略」市值突破千億美元

下一則

理想汽車銷售量 突破百萬輛大關

延伸閱讀

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲
曾是世界摔角公司大亨 川普提名76歲麥馬洪任教育部長

曾是世界摔角公司大亨 川普提名76歲麥馬洪任教育部長
川普戰內部敵人 台面對複雜戰局

川普戰內部敵人 台面對複雜戰局
非典型川普 牽動兩岸機遇與挑戰

非典型川普 牽動兩岸機遇與挑戰

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種