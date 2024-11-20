2026見真章 大摩預測川普關稅將拖累美經濟成長「大幅下滑」

摩根士坦利首席全球經濟學家卡本特警告，川普提議的關稅政策將削弱美國2026年的經濟成長。(路透)

根據摩根士坦利（Morgan Stanley）首席全球經濟學家卡本特（Seth Carpenter），川普 提議的關稅 政策將削弱美國2026年的經濟成長。

川普打算對所有進口貨品徵收10%至20%的關稅，並對中國大陸進口貨品課徵60%至100%的關稅。這些關稅的實施時間和速度是個問題，而卡本特參加大摩於新加坡舉行的年度亞太峰會時表示，如果一次全部實施，可能對經濟造成「巨大的負面衝擊」。

摩根士坦利預期關稅會在2025年實施，卡本特說這將導致通膨上升，「然後到了2026年，美國的經濟成長會因為這些關稅和其他一些政策，開始大幅下滑。關稅明顯將推高通膨，美國的經濟成長，而不僅僅是被課徵關稅的國家」。

證券經紀商Siebert的資訊長Mark Malek指出，如果課徵建議的關稅，特別是在拜登 已經徵收的關稅之上，包括汽車、消費電子、機械、營建和零售領域在內的一系列行業都會出現更高的通膨率，特斯拉、微軟和蘋果等公司的成本都可能增加，而這些很可能透過售價轉嫁給消費者。

FedWatch Advisors的創辦人兼投資長Ben Emons表示，如果頒令全面實施關稅，市場可能完全排除2025年降息並予以定價，並補充說關稅可能「抑制」成長。