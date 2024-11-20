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比特幣又創新高 「微策略」市值突破千億美元

編譯季晶晶／綜合外電
全球持有比特幣最多的企業微策略（MicroStrategy）市值突破1,000億美元。圖為董事長賽勒。(路透)
全球持有比特幣最多的企業微策略（MicroStrategy）市值突破1,000億美元。圖為董事長賽勒。(路透)

全球持有比特幣最多的企業微策略（MicroStrategy）市值突破1,000億美元，因比特幣價格再創新高。

微策略的股價周二暴漲11.2%至430.54美元，繼續其自11月5日美國大選以來股價幾乎翻倍的漲勢。該公司今年累計飆升約七倍，因持有大量比特幣而成為大贏家。

比特幣19日勁揚2.8%至94,000美元左右，逼近100,000美元。由於投資人認為川普對加密貨幣友善，比特幣自他  當選總統以來躍升35%。

根據在外流通股計算，微策略現在的市值是960億美元，高於周一收盤時的大約860億美元。但如果以其周一在8-K表格裡披露的、包括為了滿足可轉換債而增發新股後的完全稀釋股數2.563億股來算，市值已是1,100億美元。微策略是非標普500指數成分股的最大型公司之一。

董事長兼控股股東賽勒（Michael Saylor）表示，「微策略的做法是擁抱波動性，擁抱一種跑贏標普的資產。」

大約有九位分析師追蹤該股，都推薦買進。但Europac.com的首席經濟學家Peter Schiff在X發文質疑說：「微策略股價愈高，賽勒能賣出的股票就愈多。他賣出的股票愈多，可以買入的比特幣也愈多。他買進愈多比特幣，比特幣價格就漲得愈高。而當比特幣上漲，微策略股價也攀高。這一切會在什麼時候告終？」

投資人現在其實是為該公司持有的每枚比特幣支付大約30萬美元，比比特幣市價高出一大截。這凸顯了風險。該公司股價在2023年底時與比特幣價格大致持平。如果溢價收斂，微策略的股價將落後於比特幣。

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