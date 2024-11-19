沃爾瑪獲利大增 今年股價漲60%逾20年來最佳

沃爾瑪 股價將創下20多年來的最佳年度漲幅，因為這家零售巨頭的日常必需品價格低廉，使其比面臨精打細算的消費者需求疲軟的競爭對手更具優勢。

今年至今該股已上漲約60%，超過史坦普500必需消費品類股指數約13%的漲幅，以及史指非必需消費品指數21%的漲幅。

其競爭對手Target今年上漲約7%，而史指則上漲了23%。

1998年，當該公司擴大其超級中心商店模式並鞏固其在加拿大和墨西哥 的地位時，股價上漲了106%。前後的1997年和1999年則上漲約70%。

Zacks Investment Management客戶投資 組合經理馬爾貝瑞(Brian Mulberry)表示：「有機成長、強勁的資產負債表和低債務水平，使沃爾瑪目前成為非常受歡迎的股票。」

沃爾瑪將於19日星期二公布第3季業績，根據LSEG編製的估計，收入將成長約4%，調整後獲利將成長5%。

這家零售業龍頭已開始受益於電商和廣告業務的投資，這些投資幫助該公司的獲利成長速度快於收入成長速度。

過去幾年，該公司在供應鏈自動化方面投資數十億美元，以幫助其商店儲備更新鮮的農產品，也因為消費者越來越喜歡在線上購買雜貨的便利性而縮短交貨時間。