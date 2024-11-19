沃爾瑪獲利大增 今年股價漲60%逾20年來最佳
沃爾瑪股價將創下20多年來的最佳年度漲幅，因為這家零售巨頭的日常必需品價格低廉，使其比面臨精打細算的消費者需求疲軟的競爭對手更具優勢。
今年至今該股已上漲約60%，超過史坦普500必需消費品類股指數約13%的漲幅，以及史指非必需消費品指數21%的漲幅。
其競爭對手Target今年上漲約7%，而史指則上漲了23%。
1998年，當該公司擴大其超級中心商店模式並鞏固其在加拿大和墨西哥的地位時，股價上漲了106%。前後的1997年和1999年則上漲約70%。
Zacks Investment Management客戶投資組合經理馬爾貝瑞(Brian Mulberry)表示：「有機成長、強勁的資產負債表和低債務水平，使沃爾瑪目前成為非常受歡迎的股票。」
沃爾瑪將於19日星期二公布第3季業績，根據LSEG編製的估計，收入將成長約4%，調整後獲利將成長5%。
這家零售業龍頭已開始受益於電商和廣告業務的投資，這些投資幫助該公司的獲利成長速度快於收入成長速度。
過去幾年，該公司在供應鏈自動化方面投資數十億美元，以幫助其商店儲備更新鮮的農產品，也因為消費者越來越喜歡在線上購買雜貨的便利性而縮短交貨時間。
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