5年未獲利 精神航申請破產保護 股價今年暴跌逾90%
廉價航空代表企業精神航空(Spirit Airlines)在經歷多年虧損、合併失敗和消費者口味要求更高之後，已正式申請破產保護。今年以來其股價已下跌逾90%。
該航空公司宣布與其債券持有人達成預先安排的協議，其中包括3億元的債務人持有融資。它表示，供應商、飛機出租商不會受到損害。
該航空公司表示，預計「在整個預先安排的、簡化的第11章流程中」將繼續正常營運，並表示客戶可以繼續訂位。
這家總部位於佛州達尼亞灘的航空公司一直在努力應對引擎召回導致數十架飛機停飛、疫情後成本飆升以及捷藍航空收購計畫失敗等問題。今年稍早時，一名聯邦法官以反壟斷為由阻止捷藍航空的收購案。
精神航空是繼13年前美國航空之後第一家申請破產保護法第11章的美國大型航空公司。
該航空公司一再延後與其信用卡處理機構重新談判明年到期的11億元債務最後期限，否則將面臨失去處理這些交易能力的風險。
精神航空上周表示，它不得不延後公布財報，並表示正與大多數債權人討論一項不會影響客戶、銷售商、供應商和其他人的協議，但它將「導致公司取消現有股權」。」
該公司在申請破產文件中表示，預計第3季獲利率將較去年同期下降12個百分點，銷售額將比去年減少6100萬元，而成本飆升，票價下滑。
該航空公司自2019年以來一直沒有獲利，今年上半年虧損超過3.35億元。
為了彌補差額，該公司出售數十架飛機以補充現金，這對該公司有利，因為今年飛機供應短缺。最近，該公司向GA Telesis出售了23架空中巴士飛機，收入達5.19億元。精神航空表示，預計到今年底將擁有約10億元的流動資金。
該公司還計畫在9月裁減約200名機師的基礎上，在1月讓另外330名機師休假。但分析師預計，該航空公司在破產後將不得不進一步縮減規模，以控制成本。
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