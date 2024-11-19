5年未獲利 精神航申請破產保護 股價今年暴跌逾90%

虧損多年、合併失敗，精神航空申請破產保護。（歐新社）

廉價航空代表企業精神航空(Spirit Airlines)在經歷多年虧損、合併失敗和消費者口味要求更高之後，已正式申請破產 保護。今年以來其股價已下跌逾90%。

該航空公司宣布與其債券持有人達成預先安排的協議，其中包括3億元的債務人持有融資。它表示，供應商、飛機出租商不會受到損害。

該航空公司表示，預計「在整個預先安排的、簡化的第11章流程中」將繼續正常營運，並表示客戶可以繼續訂位。

這家總部位於佛州 達尼亞灘的航空公司一直在努力應對引擎召回導致數十架飛機停飛、疫情 後成本飆升以及捷藍航空收購計畫失敗等問題。今年稍早時，一名聯邦法官以反壟斷為由阻止捷藍航空的收購案。

精神航空是繼13年前美國航空之後第一家申請破產保護法第11章的美國大型航空公司。

該航空公司一再延後與其信用卡處理機構重新談判明年到期的11億元債務最後期限，否則將面臨失去處理這些交易能力的風險。

精神航空上周表示，它不得不延後公布財報，並表示正與大多數債權人討論一項不會影響客戶、銷售商、供應商和其他人的協議，但它將「導致公司取消現有股權」。」

該公司在申請破產文件中表示，預計第3季獲利率將較去年同期下降12個百分點，銷售額將比去年減少6100萬元，而成本飆升，票價下滑。

該航空公司自2019年以來一直沒有獲利，今年上半年虧損超過3.35億元。

為了彌補差額，該公司出售數十架飛機以補充現金，這對該公司有利，因為今年飛機供應短缺。最近，該公司向GA Telesis出售了23架空中巴士飛機，收入達5.19億元。精神航空表示，預計到今年底將擁有約10億元的流動資金。

該公司還計畫在9月裁減約200名機師的基礎上，在1月讓另外330名機師休假。但分析師預計，該航空公司在破產後將不得不進一步縮減規模，以控制成本。