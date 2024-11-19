美股最錢線／美債殖利率一路飆 恐遏制股市行情

當前美股 一路走升，但飆升的美債殖利率 可能成為局勢轉捩點。美銀美林表示，10年期美債殖利率突破5%，投資人往往將從股市轉向債市，限制美股漲幅。目前該殖利率從9月中旬至今已攀升80基點，不過目前利率風險可控。

美銀美林在最新研報中指出，雖然目前美股並未出現熊市跡象，但可能改變局勢的訊號依然值得探討，像是飆升的美債殖利率。

該投行將2024年底史坦普500指數目標價定在6000點，並預計2025年每股獲利(EPS)將上漲13%至275元。

美國10年期公債殖利率上周收在約4.44%，全周累計走升約14個基點。

不過，美銀美林認為，目前的利率風險可控，因為史指成分股中有80%的債務是長期固定利率債務；相較之下，2008年的比率不到50%。同時，目前的實際殖利率約為2%，與1950年以來的平均值基本一致。

實際利率與股市可能更具關聯性。即使實際利率可能進一步上升，但這並不一定會對股市產生負面影響，歷史上曾出現過類似情況。例如1985至2005年的生產力榮景時期，實質利率平均為3.5%，而史指年報酬率為15%。

美銀美林預測，在「川普2.0」政策下，減稅、放鬆監管和產業回流將推動股市的周期性成長。然而，川普的關稅 和移民政策也可能帶來潛在風險。

具體來說：關稅政策可能導致史指每股獲利下跌10%以上。而政政策的不確定性或將全球經濟推入衰退，可能導致每股獲利下跌20%。此外，關稅和移民政策的收緊可能會引發通膨衝擊，推動10年期公債殖利率飆升，導致每股獲利下跌10%。

此外，該行指出，目前至少有5個指標顯示，美股情緒和定位已經變得過於樂觀，限制了市場的上漲空間。