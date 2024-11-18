精神航空申請破產 自紐約證交所下市

精神航空2020年初以來虧損逾22億美元，今天申請破產保護。(歐新社)

美國精神航空（Spirit Airlines）今天申請破產 保護。公司近年因競爭激烈、與捷藍航空合併失敗等因素陷入財務困境，5年來虧損超過22億美元。公司同時表示，股票將自紐約證交所下市。

精神航空歷史最早可追溯到1964年，幾經轉型後於2006年專注於經營廉價航空 。

紐約時報（New York Times）報導，精神航空自2019年以來便不曾出現獲利；2020年初以來，虧損逾22億美元；今年，精神航空和捷藍航空（JetBlue）合併破局，使得經營雪上加霜。

精神航空已與債券持有人達成協議，將重組債務和籌集資金，幫助公司在破產期間持續營運，預計在明年第一季結束破產程序。精神航空在法庭文件中指出，截至9月底，公司擁有2萬5000名至5萬名債權人，總債務約為90億美元。

公司表示，股票將自紐約證交所下市。自年初以來，精神航空股價已下跌超過90%。

精神航空發給顧客的公開信件中指出，乘客仍可以繼續使用各種機票 和累積點數。

這家以亮黃色機身聞名的航空採取「無附加服務」商業模式，提供廉價機票，曾吸引大量乘客，實現穩定獲利，並成為其他航空公司仿效對象，改變了航空業經營方式。

據美國航空協會（Airlines for America, A4A）的數據，數十年來，包括美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）和聯合航空（United Airlines）也曾在911恐怖襲擊後申請破產。精神航空是近十多年來第一家申請破產的大型航空公司。

美國運輸安全局（Transportation Security Administration, TSA）的資料顯示，今年夏天航空旅行十分暢旺，不過廉價航空卻因為座位供過於求面臨艱困處境；同時，大型航空公司也競相推出一種更便宜、附加服務更少的經濟艙票種，擠壓到廉航的競爭優勢。

不僅市場競爭激烈，精神航空擁有200多架空中巴士A320飛機，但普惠公司（Pratt & Whitney）引擎的缺陷導致當中約十分之一飛機今年無法飛行。精神航空表示，預計2025年初將有35架飛機停飛，可能增至67架，將從普惠獲得1.5億至2億美元的賠償。

為削減成本，精神航空推延新飛機交付，並解僱一些飛行員。上個月，公司還出售了近24架飛機。此外，精神航空今年夏天也試圖提供高端服務來扭轉命運，公司宣布推出4種含有不同附加服務的票價。但公司最近並未能成功重新協商即將到期的債務。

精神航空員工約有1萬2800人，美國空服員協會（Association of Flight Attendants）分會通知該公司的工會成員繼續提供服務，並表示將在破產程序中為成員爭取權益。