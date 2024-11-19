NHTSA調查11萬輛福特SUV

美國汽車安全監管機構表示，因安全帶捲收器問題，已對約11萬2567輛福特SUV發起召回調查。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已收到3起投訴，指控安全帶捲收器預緊器無意中啟動。該汽車安全監管機構補充說，投訴涉及一聲巨響，隨後安全帶迅速收緊並保持在鎖定位置。該調查涵蓋2019-2020年車型的福特Expedition及其豪華車型林肯Navigator。

與股東協議 CVS新增4董事

CVS Health已與Glenview Capital Management達成協議，將在董事會中增加4名新成員，其中包括該對沖基金執行長羅賓斯(Larry Robbins+。長期股東Glenview Capital Management在第3季買進280萬股CVS股票，持股比例增加了31%。CVS董事長法拉(Roger Farah)表示：「在與Glenview領導層的討論中，我們一致認為，雙方可以透過綜合業務為所有利害關係人、包括我們的客戶、消費者、同事和股東提供更大的價值。」另外3位高階主管將與羅賓斯一起加入CVS董事會，使董事會成員總數達到16人。

MicroStrategy買5萬比特幣

MicroStrategy Inc.以約46億元的價格買進約5萬1780枚比特幣，這是該加密對沖基金代理自4年多前開始收購數位資產以來的最大一筆購買。根據美國證券交易委員會(SEC)文件，這家企業軟體製造商在11月11日至17日期間買進這些代幣；目前持有價值超過290億元的比特幣。MicroStrategy聯合創始人兼董事長塞勒(Michael Saylor)在2020年決定投資 比特幣以對沖通貨膨脹。該公司最初使用現金進行購買，現已轉向使用發行和銷售股票以及可轉債銷售的收益來槓桿其購買力。

Roblox限制13歲以下用戶

電玩遊戲製造商Roblox表示正在推出安全措施，以防止13歲以下用戶在未經父母同意的情況下直接向他人發送訊息。該遊戲平台上季報告用戶約有8900萬。該平台表示，它將允許父母和照顧者遠端管理孩子的Roblox帳戶、查看朋友清單、設定支出控制和管理螢幕時間。Roblox近來面臨其平台虐待兒童的指控。土耳其於8月根據法院命令封鎖該平台，因為檢察官正在調查用戶產生的內容可能導致濫用的擔憂。