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史坦普500指數企業獲利展望轉壞 不利美股後市

編譯任中原／綜合外電
華爾街分析師正快速下修美國企業明年的獲利成長預估。（美聯社）
華爾街分析師正快速下修美國企業明年的獲利成長預估。（美聯社）

華爾街分析師正快速下修美國企業明年的獲利成長預估，可能很快就會對美股的亮麗走勢踩下煞車。

彭博資訊數據顯示，史坦普500指數成分企業未來12個月預估每股盈餘（EPS）的修正動能指標，已降為負數，在去年來次差的區域盤旋，顯示盈餘下修動能比上修更強。由於今年來美股漲幅已超過20%，且本益比達到2021年4月來高點，因此企業盈餘展望惡化，可能使美股漲勢蒙塵。

彭博資訊策略師表示，美股正在「營造反轉」，「進入2025年的重大問題在於聯準會（Fed）能否持續放鬆信用，及企業獲利動能對大型科技股之外的落後股是否有利」。

目前分析師預估，史坦普500指數成分企業上季盈餘成長率仍是2022年初以來最強。目前90%的成分企業都已公布上季業績，比一年前成長8.5%，高於財報季開始時的預估增幅4.2%。

不過，分析師已明顯下修未來12個月的盈餘預估，因企業主管提出的業績展望好壞不一，或暫不提出財測，而潛在原因包括Fed降息路徑、中國經濟情勢及美國財政政策展望都不確定。

在美國總統當選人川普勝選的前幾個月，史坦普500指數成分企業的盈餘修正區間就一直在「中性」水位附近盤旋。摩根士丹利指出，企業的「2024年業績不確定，且不願對2025年提出指引」。儘管分析師上修今年第3季企業盈餘，但對2025年的展望卻躊躇不前。

彭博數據顯示，分析師預估明年史坦普500指數成分企業每股盈餘為274美元，略低於一年前預估的277美元。加上Fed官員表示降息路徑不明確，企業盈餘的逆風更為明確。

10月中以來分析師下修未來一年盈餘預估最多的是能源與原料類股，因價格下滑；扣除能源後，預估明年第3季盈餘將比今年成長約11%。分析師指出，如果Fed降息幅度縮小，將對盈餘預估造成下壓。

史坦普500 美股 降息

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