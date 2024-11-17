未來一周美股三大觀察變數 輝達財報、11月PMI將公布

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。 （路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股 有三大觀察變數。首先是留意美國聯準會（Fed）官員對經濟、就業市場、通貨膨脹、利率等面向的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布11月S&P全球製造業採購經理人指數（PMI）初值；美國10月營建許可、新屋開工、成屋銷售等。

第三是企業財報。未來一周將有14家S&P 500企業公布財報，包括輝達、直覺公司、Palo Alto網路、Snowflake、沃爾瑪、目標百貨 、羅斯百貨、TJX、勞氏公司、美敦力等。

彭博資訊統計，到11月14日為止，已有92.4%的S&P 500企業公布財報，52.3%營收優於預期，平均成長4.9%；75.3%企業獲利優於預期，平均成長6.7%，整體表現仍屬穩健。

Factset統計，到11月8日為止，市場預期第3季S&P 500企業獲利將成長5.3%，其中，通訊服務、醫療保健等成長股成長性最強，分別成長23%、13.9%。

富蘭克林投顧表示，美國減稅、放鬆監管等措施應仍有助抵銷不利政策的影響，使美股企業獲利維持正成長。預計美國市場為主（公用事業/房地產/地區銀行/小型股）、貿易保護受惠者（鋼鐵/鋁/汽車）、關稅 抗性較強者（軟體/金融服務/能源服務/專業服務，因無實體商品，不受商品關稅影響）等領域可望受惠較多。

不過，富蘭克林投顧指出，美國勞動密集（餐飲/零售/百貨）、乾淨能源、關稅抗性較低者（低毛利商品/高替代性商品/資本財/半導體）等領域可能受到較多政策負面影響。