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應材大跌拖累美科技股 下周NVIDIA接棒表現備受矚目

編譯劉忠勇／綜合外電
輝達將於美東時間周三的美股盤後公布財報，投資人關注高層屆時透露多少新晶片需求相關的資訊。（路透）
輝達將於美東時間周三的美股盤後公布財報，投資人關注高層屆時透露多少新晶片需求相關的資訊。（路透）

美國股市三大指數周五全面下挫，也創下兩個多月來最大單周跌幅，不僅川普行情後繼無力，投資人也押注聯準會（Fed）勢必減低降息的步調。下周公布的輝達（NVIDIA）財報，將承接延續美股選後慶祝行情的重任。

科技股集中的那斯達克綜合指數周五下跌逾2%。史坦普500指數下跌1.3%，道瓊工業指數跌逾300點，跌幅0.7%。那斯達克連跌四天下來，一周跌幅超過3%，史坦普和道瓊各跌逾2%和1%。

晶片股率科技股下挫。半導體設備公司應用材料（Applied Materials）業績展望不如預期，股價暴跌逾9%。輝達（NVIDIA）和科磊KLA也分別大跌3.3%和4.7%。

費城半導體指數下跌3.4%，台積電ADR跌1.3%，一周下來各跌8.6%和7.6%。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，目前判Fed是否應在下個月的會議上降息為時過早。她說，「是有可能，但並非定局」。她強調Fed的決定要看接下來的經濟數據。

交易者所周五反映Fed 12月開會降息1碼（0.25個百分點）的機率為56%，低於本周一開始的80%。Fed鮑爾周四警告Fed暗示會慢慢寬鬆貨幣政策後，市場便減低對降息的押注。

周五公布零售額連續兩個月意外強勁成長後，美國公債殖利率一開始大漲至 4.5%，但在吸引買家投入後又回到4.44%左右。

輝達將於美東時間周三的美股盤後公布財報。據LSEG調查，輝達10月止季度淨利預料會達到184億美元，營收成長逾80%至330億美元。分析師提醒，輝達實現表現雖頻頻優於預期，但超出幅度已愈來愈小。

對投資人而言，最重要的還不在於輝達超出預期的表現，而是高層透露多少晶片需求相關的資訊，特別是Blackwel新架構晶片狀況明年才會開始反映在財報之時。

此外，輝達的財報表現也攸關美股能否維持目前的的高價位，史坦普500指數成分股企業預估本益比已超過22倍，接近三年來的最高水準。

輝達 降息 晶片

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