買債潮開始了？10年期美債殖利率躍上4.5%激出買盤 市場對降息信心減弱

美國10年期公債殖利率盤中躍上4.5%，是5月來首見，觸動買盤急湧。（路透）

一連串強勁的經濟數據出爐，進一步動搖投資 人對聯準會（Fed）下月再次降息 的信心，美國10年期公債殖利率 15日盤中躍上4.5%，是5月來首見，觸動買盤急湧，可見殖利率登上數月高峰對投資人的吸引力已增強。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率15日收盤微跌，報4.298%，一周來共攀升4.5個基點。至此，2年期殖利率已一連七周走高，上回連升走勢這麼長是在止於2022年9月23日的那八個星期。債券殖利率與價格呈反向關係。

美國10年期公債殖利率15日微幅收高，報4.426%，周線上揚11.9個基點。30年期殖利率收漲1個基點至4.599%，全周升幅達12.1個基點。

10年期殖利率躍上4.5%激出買盤

美國10月零售銷售表現紮實，月比升幅0.4%優於預期，9月增幅更大幅上修至0.8%，加上紐約聯準銀行公布的帝國州商業景氣指數勁增，加深市場唯恐Fed下月不會進一步降息的疑慮。

最新經濟數據公布後，美國10年期公債殖利率起初猛升，一度超越4.5%。某個不知名大戶大單敲進10年期公債12月期貨，顯示此人認為在這個價位買進夠便宜了。短短數小時內，10年期殖利率回落至4.43%，讓這筆大宗交易迅速獲利約500萬美元。

金融經紀公司JonesTrading首席市場策略師歐魯克說：「4.5%的10年期公債殖利率極具吸引力，而且股市不支倒地時，美國公債的避險需求旺盛。」

Fed官員對12月降息展望看法分歧

殖利率起初竄升，凸顯市場對下個月降息的信心減弱，因為零售銷售數據被視為支持Fed主席鮑爾14日所謂「不急於降息」的立場。

在利率交換（swap）市場，市場價格一度反映交易員估計12月Fed降息1碼（0.25個百分點）機率僅50%，遠低於本周初的80%。隨著債市回穩，下月降息機率回升至60%。

Global Macro & Markets策略師辛契表示，支持Fed進一步寬鬆的力量薄弱，先是鮑爾的發言使12月降息不確定性升高，然後15日公布的數據又削弱立即降利率的說服力。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯15日接受彭博電視訪問時表示，12月降息仍是檯面上的選項，但Fed決策須取決於未來出爐的經濟數據。芝加哥聯準銀行總裁古斯比說，只要通膨持續滑向2%的目標，未來12到18個月的利率水準就會「大幅」降低。

紐澤西州Curvature Securities固定收益部門主管狄加洛馬說：「Fed官員的說法似有歧異。」

他指出，10年期殖利率已升到吸引潛在買家的水準，加上美股賣壓出籠，或許已促使一些投資人捨棄股市、轉進債市。