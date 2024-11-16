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美股最錢線/ 國債大增將成討論話題 不是經濟障礙

財經新聞組／綜合報導

川普再度當選美國總統，投資人不得不根據他的政策調整投資部位。

如果川普兌現競選承諾，美國將承擔不斷膨脹的債務。根據無黨派負責任聯邦預算委員會的分析，川普的計畫將使債務增加7.75兆元。

雖然這對投資人來說不是「今天的問題」，但仍對這種增幅在未來可能代表的意義感到不安。

貝萊德固定收益投資長里德(Rick Rieder)表示，「我認為市場往往會對離船最近的鯊魚做出反應。」「債務動態中的鯊魚不會在1月或2月時出現在船旁邊，但一定會在某個時候出現。我不知道是2025年下半年還是2026年初，除非主事者能解決支出動態的規模、發行的債務數量，以及與之相關的明顯通貨膨脹。」

他提到「債券義警」可能發動攻擊的情景。從本質上講，如果政府國債的例行買家認為川普的財政政策會引發通貨膨脹，他們可能會擺爛，或者集體拋售，從而推高殖利率。這將增加美國政府的償債成本，並在整個市場和經濟中產生連鎖反應。

當然，美國債務多年來一直在增加，自從柯林頓政府結束和小布希政府上台之間的短暫時期之後，聯邦政府就一直沒有盈餘。而市場大多對此視而不見。

奧本海默策略師史托茲福斯(John Stoltzfus)在解釋原因時引用了葛羅斯(Bill Gross)知名的「最乾淨的髒襯衫」比喻：「美國之所以能走到現在，是因為我們的責任感、透明度、治理以及我們的創新能力和經濟規模。」

話雖如此，他和大多數市場參與者一樣認為，聯邦債務最終將成為一個問題。不過目前，它比較像是一個討論話題，而不是一個經濟障礙。（財經新聞組）

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