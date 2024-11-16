巴菲特保守操作 小量買股

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季減持一些長期持有的股票後，買進達美樂比薩（Domino's Pizza）和泳池設備製造商Pool的股票。波克夏14日在呈交給美國證管會（SEC）的13F文件中披露，上季收購了達美樂大約130萬股的股票，持股比3.6%，價值約5.5億美元，並買進泳池設備批發商Pool的1%股權，價值大約1.52億美元。以波克夏的標準來看，其實買進的規模並不大。

全球股票基金單周流入新高

截至11月13日當周，全球股票基金創下十多年來最大單周淨買入量，原因是投資 人樂觀地認為川普的第二任期將提振企業獲利並推動美國經濟成長。LSEG Lipper數據顯示，當周投資人向全球股票基金投入493億元，至少是2014年1月以來的最高淨額。投資人紛紛湧向美國股票基金，增加了373.7億元，創下至少10年來最大單周淨買進規模。他們還搶購價值112.8億元的歐洲股票基金，同時從亞洲基金撤回微薄的3.05億元。

傳通用汽車全球裁員 近千人

通用汽車將全球裁員約1000名員工，以削減成本，試圖在擁擠的全球汽車市場中競爭。主要為白領階段的被裁員工在15日早上收到相關決定的通知。該公司發表聲明確認了裁員消息，但沒有透露太多細節。聲明中寫道：「我們需要優化速度和卓越性。」「這包括高效營運、確保我們擁有正確的團隊結構以及專注於我們的首要任務。」通用汽車和其他汽車製造商一直在美國和全球經歷向電動車的不確定轉型，試圖弄清楚在哪裡投資資金以及轉型的速度。

SpaceX 下月售股 每股135元

英國《金融時報》報導，馬斯克旗下的SpaceX正準備在12月發起售股要約，以每股135元的價格出售現有股票。報導指出，此次售股要約對SpaceX的估值將超過2500億元。在川普贏得第二任總統職位後，世界首富馬斯克預計將在華盛頓發揮重大影響力，以確保包括SpaceX在內的旗下公司獲得政府優惠待遇。在川普領導下，SpaceX預計也將推動放鬆對工安和私營太空飛行參與者的安全監管措施。