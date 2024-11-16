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美10月零售額增0.4%超預期 Q4初期消費者支出動能放緩

財經新聞組／綜合報導

美國10月零售額增幅略高於預期，但第4季初消費者支出的潛在動能似乎放緩。

美國商務部人口普查局表示，繼9月上修至成長0.8%後，上個月零售額成長0.4%。

經濟學家先前預測零售銷售將繼9月成長0.4%後上漲0.3%。估計範圍從持平到成長0.6%，但強勁的消費者支出幫助經濟在上季保持了強勁的成長速度。

消費在很大程度上受到低度裁員的支撐。此外，股市上漲和高房價也帶動強勁的家庭資產負債表提供額外幫助；家庭儲蓄也仍然很高。

人們擔心成長主要是由中高收入家庭推動，這些家庭的消費具有更大的靈活性和可替代性。但美國商銀信用卡數據顯示，各收入群體的支出都具有韌性。

美國商銀證券美國經濟學家巴韋(Aditya Bhave)表示：「我們沒有看到任何收入群體對信用卡依賴增加的跡象。」「然而，我們注意到，高收入家庭似乎在航空、住宿、娛樂和遊輪等某些服務領域表現出色。」

不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務在內的核心零售額上個月下降0.1%，而9月核心零售額上修為成長1.2%。核心零售銷售與國內生產毛額(GDP)中的消費者支出部分最密切相關；9月前值為成長0.7%。

第3季消費者支出年化成長率為3.7%，占同期經濟擴張速度2.8%的大部分。

聯準會上周將基準隔夜利率調降25個基點至4.5-4.75%區間。

聯準會主席鮑爾14日表示，「經濟並未發出任何我們需要急於降息的訊號。」聯準會於9月意外大幅降息半個百分點，開啟了政策寬鬆周期；為2020年以來首次降低借貸成本。

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