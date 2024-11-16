通膨連數月牛步降低 美10月進口價格意外上漲

由於燃料和其他商品價格上漲，美國10月進口價格意外上漲，這是近幾個月來降低通膨缺乏進展的最新跡象。

美國勞工部 勞工統計局表示，繼9月未修正下降0.4%後，上個月進口價格反彈0.3%。經濟學家先前預測，不含關稅的進口價格將下跌0.1%。截至10月的過去12個月，進口價格繼9月下降0.1%後上漲0.8%。

進口燃料價格在連續下跌兩個月後上漲1.5%；食品價格下降1.6%，連續第3個月下降。不包括燃料和食品的核心進口價格繼9月上漲0.3%後再上漲0.4%。10月核心進口價格較去年同期上漲2.2%。

本周政府數據顯示，將通膨率降低至2%目標的進展基本上陷入停滯。10月消費者物價連續第4個月上漲0.2%，生產者物價上漲0.2%。

再加上候任總統川普(Donald Trump)即將上任的政府預計宣布對進口商品加徵關稅。經濟學家認為，聯準會 不太可能像政策制訂者9月預測的那樣在2025年降息 4次。

雖然市場普遍預計聯準會將在12月進行第三次降息，但一些經濟學家表示，機率可能是一半一半。聯準會主席鮑爾14日表示，「經濟並未發出任何我們需要急於降息的訊號。」