我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

對抗關稅計畫 美銀：川普就職前宜買進中國、歐洲股票

財經新聞組／綜合報導
川普就職後的關稅政策將改變投資環境，美商銀建議另覓標的。（美聯社）
川普就職後的關稅政策將改變投資環境，美商銀建議另覓標的。（美聯社）

美國商銀策略師表示，在明年之前，投資人應該開始將更多資金投入美國以外的股票，因為貨幣和財政政策將變得更具韌性以對抗川普的關稅計畫。

由哈奈特(Michael Hartnett)領導的團隊在其關於資金流動的每周報告中寫道：「請在川普就職日之前買進國際股票，無論是中國、歐洲股票都好。」並表示，由於川普1月20日就任總統後預計將提高出口關稅，中國將放寬財政政策，歐洲央行將「大幅」降息。

自從川普上周全面勝選以來，投資人紛紛將資金投入美國資產，這是一種逆向投資。策略師表示，市場對歐洲和中國的看跌情緒目前已接近「看得起才買入」的水準。

自投票以來，歐洲和中國股市均下跌，而美股則擴大了漲勢，並在全球股市中居於主導地位，因為人們押注川普的親美政策將有利於國內資產。大選後的走勢可以從資金流向中看出，美國銀行策略師指出，過去一周有超過550億元流入美國股市，而歐洲和新興市場的資金總計為100億元。

史坦普500指數今年來已上漲25%，而歐洲斯托克600指數僅上漲約5%，為近30年來表現最差。而在大規模刺激措施的推動下，摩根史坦利資本國際(MSCI)中國指數在連續三年大幅虧損後，2024年將上漲14%。

然而，策略師現在認為，借貸成本降低、貨幣貶值以及油價下跌，將導致歐洲和中國的金融狀況相對於美國大幅寬鬆。

不過他們指出，自大選以來，除了做多美元和美國股票、做空美國國債之外，沒有其他交易選擇；但表示，隨著美國金融狀況收緊，這股趨勢可能會在川普1月就職之前出現逆轉。美國10年期公債殖利率已從10月初的約3.8%升至目前的4.4%以上。

哈奈特對新的一年也提出其他策略；包括如果殖利率升至5%，則買進美國國債，因為聯準會可能會在2025年不降息來抑制不斷上升的通脹預期。黃金和加密貨幣仍然是對抗通膨的最佳對沖工具。

美國商銀引用EPFR全球流動數據顯示，過去一周有16億元流出黃金，為2022年7月以來最高水平；而在川普在競選期間口頭支持數位資產後，創紀錄的60億元湧入加密貨幣。

川普 貨幣 殖利率

上一則

雲業務報喜 阿里第2財季淨利年增58%

下一則

美10月零售額增0.4%超預期 Q4初期消費者支出動能放緩

延伸閱讀

前美國駐中大使：不排除川普在台灣議題與北京做交易

前美國駐中大使：不排除川普在台灣議題與北京做交易
川普爭議人事連環爆 國防部長人選也曾被控性侵 川普表力挺

川普爭議人事連環爆 國防部長人選也曾被控性侵 川普表力挺
涉國安顧慮 川普遣返無證客首批恐為中國役男

涉國安顧慮 川普遣返無證客首批恐為中國役男
川普打破傳統 部分內閣人選跳過FBI背景調查

川普打破傳統 部分內閣人選跳過FBI背景調查

熱門新聞

專家警告，美國總統當選人川普上台後若是落實選舉政見，果真大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。（路透）

川普若對中貨課60%關稅 專家：人民幣恐重貶50% 引爆這些新興幣貶爆

2024-11-12 08:11
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
台積電亞利桑納州廠。（聯合報系資料庫／台積電提供）

川普拜登有望同框 台積電亞利桑納廠將開幕 這2巨頭也出席

2024-11-09 07:09
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

2024-11-14 00:04
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，未來十年AI的運算效能將呈指數級成長，「我們將處在某種超級摩爾定律曲線上」。路透

黃仁勳大預測：AI運算效能將出現「超級摩爾定律」

2024-11-08 10:37

超人氣

更多 >
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」