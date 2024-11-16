對抗關稅計畫 美銀：川普就職前宜買進中國、歐洲股票

川普就職後的關稅政策將改變投資環境，美商銀建議另覓標的。（美聯社）

美國商銀策略師表示，在明年之前，投資人應該開始將更多資金投入美國以外的股票，因為貨幣 和財政政策將變得更具韌性以對抗川普 的關稅計畫。

由哈奈特(Michael Hartnett)領導的團隊在其關於資金流動的每周報告中寫道：「請在川普就職日之前買進國際股票，無論是中國、歐洲股票都好。」並表示，由於川普1月20日就任總統後預計將提高出口關稅，中國將放寬財政政策，歐洲央行將「大幅」降息。

自從川普上周全面勝選以來，投資人紛紛將資金投入美國資產，這是一種逆向投資。策略師表示，市場對歐洲和中國的看跌情緒目前已接近「看得起才買入」的水準。

自投票以來，歐洲和中國股市均下跌，而美股則擴大了漲勢，並在全球股市中居於主導地位，因為人們押注川普的親美政策將有利於國內資產。大選後的走勢可以從資金流向中看出，美國銀行策略師指出，過去一周有超過550億元流入美國股市，而歐洲和新興市場的資金總計為100億元。

史坦普500指數今年來已上漲25%，而歐洲斯托克600指數僅上漲約5%，為近30年來表現最差。而在大規模刺激措施的推動下，摩根史坦利資本國際(MSCI)中國指數在連續三年大幅虧損後，2024年將上漲14%。

然而，策略師現在認為，借貸成本降低、貨幣貶值以及油價下跌，將導致歐洲和中國的金融狀況相對於美國大幅寬鬆。

不過他們指出，自大選以來，除了做多美元和美國股票、做空美國國債之外，沒有其他交易選擇；但表示，隨著美國金融狀況收緊，這股趨勢可能會在川普1月就職之前出現逆轉。美國10年期公債殖利率 已從10月初的約3.8%升至目前的4.4%以上。

哈奈特對新的一年也提出其他策略；包括如果殖利率升至5%，則買進美國國債，因為聯準會可能會在2025年不降息來抑制不斷上升的通脹預期。黃金和加密貨幣仍然是對抗通膨的最佳對沖工具。

美國商銀引用EPFR全球流動數據顯示，過去一周有16億元流出黃金，為2022年7月以來最高水平；而在川普在競選期間口頭支持數位資產後，創紀錄的60億元湧入加密貨幣。