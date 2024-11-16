鮑爾指美經濟強勁不急降息 專家解讀：按暫停鍵邊緣

美國聯準會主席鮑爾14日在達拉斯表示，經濟表現強勁，降息不急於一時。(路透)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 14日在達拉斯的一場活動上表示，近期美國經濟表現「相當好」，給了央行謹慎降息 的空間。他說，「經濟並未傳遞任何急需降息信號，較好的經濟狀況讓我們有能力在決策時謹慎行事」。

鮑爾在演講後問答中表示，中性利率水準尚不確定，這為謹慎行事提供了理由。他說，「在這種情況下，我們的行動需小心謹慎」。隨著央行接近「合理的中性水準區間，我們可能需要放慢步伐，以便更準確做出決策」。如果經濟數據允許，緩慢降息是明智之舉。

市場解讀這番話偏鷹派，美國2年期公債殖利率 14日一度上漲8個基點至4.36%；利率互換交易員將12月降息機率調降至56%左右，前一天預測為80%左右。

同日，波士頓聯準銀總裁柯林絲（Susan Collins）表示，Fed最終可能需放慢降息步伐，下月可能再次降息，但這不是百分百確定的事，從現在到那時還會有更多數據出爐，會繼續權衡怎麼做較合理。柯林絲明年將有決策投票權。

Stifel Financial首席經濟學家皮耶扎表示，「我們處於按暫停鍵邊緣」。她預測，到明年1月會有一次按兵不動，明年「最多」降息三次。

鮑爾說，「通膨率更接近我們2%的長期目標，但尚未實現。我們致力完成這項使命，在勞動市場大致平衡且通膨預期良好錨定下，我預計通膨率將繼續朝2%目標下降，儘管時而出現顛簸。」

鮑爾沒有就12月會議降息的可能性發表評論。

聯準會9月啟動降息，上周再次下調政策利率，但幅度僅1碼。決策官員已經暗示，只要通膨繼續放緩，就願意進一步降息。鮑爾的言論似乎與一些同事觀點一致，意即傾向循序漸進下調利率。

本周最新公布的數據顯示，通膨率10月保持堅挺，不論是消費者或生產者物價指數，升幅都超出預期。

如果川普兌現競選承諾，下調稅率、限制移民並提高關稅，貨幣政策可能面臨不確定性，聯準會在降息問題可能更傾向以不變應萬變。鮑爾重申了先前言論，即決策官員因為預期新的財政或貿易政策而轉向，還為時尚早，「在反應前，我們有時間評估政策變化對經濟的淨影響」。

他強調，就潛在新關稅而言，美國貿易夥伴的反應將令美國受到的影響更複雜，對經濟成長的負面影響可能與財政政策的積極影響反向作用。

鮑爾指出：「另一件事是：如果出現報復手段呢？此外，這發生在可能支持經濟的財政政策有望出爐之時。那麼真正的淨效應是什麼呢？」