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台積電66億美元補貼到手 拜登政府趕在川普回歸前敲定

國際中心／綜合外電
商務部15日表示，已最終敲定向台積電位於亞利桑納州的美國子公司提供66億美元政府補貼，用於半導體生產。（路透）
商務部15日表示，已最終敲定向台積電位於亞利桑納州的美國子公司提供66億美元政府補貼，用於半導體生產。（路透）

商務部15日表示，已最終敲定向台積電位於亞利桑納州的美國子公司提供66億美元政府補貼，用於半導體生產。

台積電子公司TSMC Arizon今年4月已和美國商務部已簽署一份不具約束力的初步備忘錄，TSMC Arizon將獲得最高可達66億美元的直接補助。台積電也計劃在亞利桑納州設立第三座晶圓廠，在亞利桑納州鳳凰城據點總資本支出超過650億美元。 

路透報導，商務部長雷蒙多接受採訪時表示，這項計畫開始時，很多反對者說台積電可能會在美國生產5奈米或6奈米晶片，但「實際上，他們在美國生產的是最先進的晶片」。

對台積電提供的獎勵，還包括50億美元的低利政府貸款。根據協議，台積電將分階段拿到錢。一位高階官員告訴路透記者，商務部預計年底前向台積電發放至少10億美元。

台積電總裁魏哲家在聲明中表示，這筆交易「有助於我們加速開發美國最先進的半導體製造技術」。

商務部已撥款360億美元用於晶片項目，其中包括向三星電子德州工廠撥款64億美元，給英特爾85億美元，給美光61億美元。商務部正努力趕在現任總統拜登1月20日離任前敲定這些協議。

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台積電 商務部 亞利桑納州

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